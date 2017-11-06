Президент России Владимир Путин получил мощную поддержку из-за океана. В минувшие выходные нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин записал видеообращение к жителям Росиии, в котором в очередной раз выразил поддержку главе государства.
Vladimiras Putinas ir Aleksandras Ovečkinas
© RIA / Scanpix

Овечкин в своем видеообращении поздравил страну с Днем народного единства. "Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем народного единства — нашим общим праздником. Желаю удачи, добра, мира и счастья, — приводит слова хоккеиста Евроспорт. — Хотел быть с вами, но идет регулярный чемпионат НХЛ. Я присоединяюсь к вам из Вашингтона и всем сердцем сейчас с вами. Этот праздник очень важен для нашей страны и нашего народа".

"Наша сила — сила России — в единстве. И давайте открыто говорить о наших взглядах, принципах, мыслях. Не надо стесняться показаться немодным. Я за Путина и не скрываю этого. С праздником народного единства, друзья", — добавил Овечкин.

Напомним, что на днях Овечкин объявил о создании общественного движения под названием Putin Team ("Команда Путина") в поддержку президента России. Я никогда не скрывал своего отношения к нашему президенту, всегда открыто его поддерживал. Быть частью такой команды — гордость для меня, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна", — написал Овечкин у себя в Instagram.

В выходные Овечкин помог "Вашингтону" победить "Бостон" со счетом 3:2. Россиянин забросил 11-ю шайбу в сезоне с передач своих соотечественников Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. В списке лучших снайперов НХЛ Овечкин занимает третье место.

DELFI
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