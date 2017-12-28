"Вашингтон" с 1 декабря публикует серию видероликов, в которых хоккеисты команды поздравляют болельщиков с наступающим Рождеством в разных костюмах. Капитан столичного клуба предстал в самом необычном образе.
© AP / Scanpix

Российский форвард поздравил хоккейных болельщиков в костюме Санта-Клауса с черной бабочкой на шее и обнаженным торсом.

Любопытно, что в декабре 2015 года клуб опубликовал ролик, в котором Овечкин предстал в образе розового кролика — нападающий надел плюшевый костюм на молнии с ушами.

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