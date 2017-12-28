Российский форвард поздравил хоккейных болельщиков в костюме Санта-Клауса с черной бабочкой на шее и обнаженным торсом.
Любопытно, что в декабре 2015 года клуб опубликовал ролик, в котором Овечкин предстал в образе розового кролика — нападающий надел плюшевый костюм на молнии с ушами.
#ALLCAPS Holiday Countdown | Santa @Ovi8, hurry down the chimney tonight! 🎅 pic.twitter.com/rj1qC0TA0A— Washington Capitals (@Capitals) December 24, 2017
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