Российский форвард поздравил хоккейных болельщиков в костюме Санта-Клауса с черной бабочкой на шее и обнаженным торсом.

Любопытно, что в декабре 2015 года клуб опубликовал ролик, в котором Овечкин предстал в образе розового кролика — нападающий надел плюшевый костюм на молнии с ушами.