ВИДЕО: Очередной чудо-сейв Бобровского остановил "Монреаль"

В третьем периоде сразу два игрока "Монреаля" вышли на ворота Бобровского, но российский голкипер среагировал на бросок в упор. В итоге "Коламбус" победил в дополнительное время со счетом 2:1.

Бобровский отразил 28 из 29 бросков и был признан первой звездой матча. Это уже десятая победа Бобровского в текущем сезоне. По этому показателю он делит второе место в лиге с Брэйденом Холтби ("Вашингтон"), Мэттом Мюрреем ("Питтсбург") и Фредериком Андерсеном ("Торонто"). У Андрея Василевского ("Тампа") 13 побед.

После 19 матчей регулярного чемпионата "Коламбус" с 23 очками занимает четвертое место в Восточной конференции. "Монреаль" с 18 очками располагается на 13-й строчке в конкуренции 16 команд.

Результативная передача Дмитрия Куликова помогла "Виннипегу" победить "Аризону" — 4:1. Российский защитник отдал пятый голевой пас в 14 матчах. "Аризона" стала первой в истории НХЛ командой, которой в стартовых 20 матчах регулярного чемпионата не удалось одержать ни одной (!) победы в основное время.

"Аризона" занимает последнее место в Западной конференции, набрав лишь 7 очков из 40 возможных. "Виннипег" набрал 23 очка в 17 матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице Запада.

"Баффало" дважды вел в две шайбы по ходу гостевого матча с "Питтсбургом", но проиграл в овертайме — 4:5. Латвийский форвард "клинков" Земгус Гиргенсонс провел на площадке чуть больше 10 минут. За это время он один раз бросил по воротам, заблокировал один бросок, выиграл половину вбрасываний и заработал отрицательный коэффициент полезности — "минус 1".

"Баффало" с 14 очками занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции. "Питтсбург" — пятый с 23 очками. Следующий матч "Баффало" проведет в пятницу — с "Детройтом".

Результаты других матчей: "Флорида" — "Даллас" 4:3 ОТ, "Эдмонтон" — "Лас-Вегас" 8:2, "Миннесота" — "Филадельфия" 3:0, "Нэшвилл" — "Вашингтон" 6:3, "Лос-Анджелес" — "Ванкувер" 2:3.