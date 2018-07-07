На российский курорт Сочи, где 7 июля в четвертьфинале чемпионата мира сыграют сборные России и Хорватии, обрушился сильнейший ливень. В результате были затоплены улицы, автомобили и дома, было сильно затруднено движение транспорта.
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Ливень обрушился на Сочи днем 6 июля. Наиболее сильный дождь был в Адлере, где расположен стадион "Фишт". В городе за час выпала треть месячной нормы осадков, на некоторых участках уровень воды доходил до бедра взрослого человека, сообщает ТАСС.

Коллапс случился и в аэропорту. Четыре рейса, следовавших в Сочи, были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах. Затоплено оказалось и само здание аэровокзала. Тысячи пассажиров не смогли вылететь своими рейсами.

Матч 1/4 финала чемпионата мира Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт" (начало — 21.00 по латвийскому времени). Арена выдержала ливень: газон находится в хорошем состоянии, вопрос об отмене игры не стоит.

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