Группа А

"Базель" (Швейцария) — "Бенфика" (Португалия) 5:0

Пожалуй, самую впечатляющую игру в среду продемонстрировал "Базель", не оставивший камня на камне от "Бенфики", которая доигрывала встречу вдесятером после удаления Андре Алмейды на 62-й минуте. Димитри Оберлин оформил дубль, а его команда одержала свою крупнейшую победу в ЛЧ на домашней арене.

ЦСКА (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1:4

Ромелу Лукаку дважды забил после фланговых подач Антони Марсьяля. Между первым и вторым голом бельгийца француз реализовал пенальти, назначенный за фол Георгия Щенникова против Генриха Мхитаряна. Армянин забил четвертый мяч "МЮ", удачно сыграв на добивании во втором тайме. Лишь в самом конце матча вышедший на замену 19-летний Константин Кучаев размочил счет.

ЦСКА Россия — Манчестер Юнайтед Англия 1:4 (0:3)

Голы: Кучаев 90 — Лукаку 4, 26, Марсьяль 18 (пен), Мхитарян 57.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Фернандес, Щенников, Дзагоев (Миланов, 72), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо (Кучаев, 84).

МЮ: Де Хеа, Байи, Смоллинг, Линделеф, Янг (Дармиан, 67), Эррера, Матич, Блинд, Мхитарян (Лингард, 60), Марсьяль (Рэшфорд, 72), Лукаку.

Предупреждения: Головин (42), Вернблум (54), Витиньо (59).

Базель Швейцария — Бенфика Португалия 5:0 (2:0)

Голы: Ланг 2, Оберлен 20, 69, ван Вольфсвинкел 59 (пен), Риверос 76.

Базель: Вацлик, Сухи, Аканджи, Альварес (Диэ, 80), Ланг, Джака, Дзуффи, Петретта (Риверос, 68), Штеффен, ван Вольфсвинкел, Оберлен (Эльюнусси, 74).

Бенфика: Жулио Сезар, Андре Алмейда, Луизао, Жардел, Гримальдо, Живкович (Самарис, 74), Пицци, Фейса, Серви (Сальвио, 46), Жонас (Сеферович, 67), Хименес.

Предупреждения: Аканджи (45), Петретта (50), Джака (55), Живкович (55), Сальвио (59).

Удаление: Андре Алмейда (62).

Турнирное положение:

1 Манчестер Юнайтед 2 2 0 0 7-1 6

2 Базель 2 1 0 1 5-3 3

3 ЦСКА 2 1 0 1 3-5 3

4 Бенфика 2 0 0 2 1-7 0

Группа B

"Пари Сен-Жермен" (Франция) — "Бавария" (Германия) 3:0

Парижане более чем убедительно заявили о своих намерениях, разгромив чемпиона Германии в родных стенах. Дани Алвес отличился уже на второй минуте, затем Эдинсон Кавани подарил зрителям гол-красавец, а точку поставил новичок команды Неймар. Для "Баварии" это поражение стало самым крупным на групповом этапе ЛЧ с 2001 года.

"Андерлехт" (Бельгия) — "Селтик" (Шотландия) 0:3

Стараниями Ли Гриффитса, а также бывших игроков "Манчестер Сити" Патрика Робертса и Скотта Синклера команда из Глазго одержала первую выездную победу в 17 еврокубковых матчах.

ПСЖ Франция — Бавария Германия 3:0 (2:0)

Голы: Дани Алвес 2, Кавани 31, Неймар 63.

ПСЖ: Ареоля, Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Курзава, Верратти (Дракслер, 89), Мотта (Ло Чельсо, 86), Рабьо, Мбаппе (Ди Мария, 79), Кавани, Неймар.

Бавария: Ульрайх, Киммих, Мартинес, Зюле, Алаба, Толиссо (Руди, 46), Алькантара, Видаль, Мюллер (Роббен, 69), Левандовски, Хамес (Коман, 46).

Предупреждения: Киммих (23), Видаль (45), Алькантара (61), Верратти (73), Руди (78).

Андерлехт Бельгия — Селтик Шотландия 0:3 (0:1)

Голы: Гриффитс 38, Робертс 50, Синклэйр 90.

Андерлехт: Букс, Кипчу, Спайич (Мбоджи, 44), Дендонкер, Десхахт (Станчу, 58), Аппиа, Геркенс, Ханни (Бруно, 70), Требель, Теодорчик, Оньекуру.

Селтик: Гордон, Люстиг, Шимунович, Боята, Тирни, Браун (Битон, 70), Нтчам, Робертс (Форрест, 78), Рогич (Макгрегор, 65), Синклэйр, Гриффитс.

Турнирное положение:

1 ПСЖ 2 2 0 0 8-0 6

2 Бавария 2 1 0 1 3-3 3

3 Селтик 2 1 0 1 3-5 3

4 Андерлехт 2 0 0 2 0-6 0

Группа C

"Карабах" (Азербайджан) — "Рома" (Италия) 1:2

Римляне одержали первую победу в восьми матчах Лиги чемпионов. Эдин Джеко и Костас Манолас забили по голу в ворота хозяев уже в первые 15 минут. На исходе получаса игры "Карабах" сократил отставание благодаря голу бразильского полузащитника Педро Энрике. Дино Ндлову на последних минутах мог подарить "Карабаху" ничью в его первом домашнем матче на групповом этапе турнира, но удару южноафриканца не хватило точности.

"Атлетико" (Испания) — "Челси" (Англия) 1:2

Мадридцам не суждено было продлить домашнюю беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до 12 матчей. Злым гением хозяев стал бельгийский нападающий Миши Бачуайи, забивший на четвертой добавленной минуте. Ранее Антуан Гризманн с пенальти вывел "Атлетико" вперед, на что лондонцы ответили голом Альваро Мораты. Испанский форвард первым огорчил мадридцев на их новом стадионе "Метрополитано".

Карабах Азербайджан — Рома Италия 1:2 (1:2)

Голы: Педро Энрике 28 — Манолас 7, Джеко 15.

Карабах: Шехич, Медведев, Гусейнов, Садыгов, Аголи, Гараев, Ришард, Педро Энрике (Эльюнусси, 76), Мичел (Кинтана, 88), Мадатов (Герье, 81), Ндлову.

Рома: Алиссон, Бруно Перес, Манолас, Жезус, Коларов, Пеллегрини (Стротман, 82), Гоналон (де Росси, 67), Наингголан, Дефрель (Флоренци, 58), Джеко, Эль-Шаарави.

Предупреждения: Гараев (39), Педро Энрике (41), Гоналон (43).

Атлетико Испания — Челси Англия 1:2 (1:0)

Голы: Гризманн 40 (пен) — Мората 59, Батшуайи 90.

Атлетико: Облак, Хуанфран, Годин, Люка Эрнандес, Филипе Луис, Сауль, Парти (Хименес, 77), Коке, Феррейра Карраско (Торрес, 69), Гризманн, Корреа (Гайтан, 71).

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Бакайоко, Фабрегас (Кристенсен, 86), Алонсо, Канте, Азар (Виллиан, 82), Мората (Батшуайи, 82).

Предупреждения: Давид Луиз (39), Парти (47), Гризманн (54).

Турнирное положение:

1 Челси 2 2 0 0 8-1 6

2 Рома 2 1 1 0 2-1 4

3 Атлетико 2 0 1 1 1-2 1

4 Карабах 2 0 0 2 1-8 0

Группа D

"Спортинг" (Португалия) — "Барселона" (Испания) 0:1

Каталонцы не показали ничего сверхъестественного, но все равно одержали вторую победу в группе благодаря автоголу защитника лиссабонцев Себастьяна Коатеса сразу после перерыва.

"Ювентус" (Италия) — "Олимпиакос" (Греция) 2:0

"Олимпиакос", проводивший первый матч под началом Такиса Лемониса, долго сопротивлялся, но все же не устоял перед натиском чемпиона Италии и финалиста ЛЧ прошлого сезона. Первую победу туринцам обеспечили голы Гонсало Игуаина и Марио Манджукича во втором тайме.

Спортинг Португалия — Барселона Испания 0:1 (0:0)

Гол: Коатес 49 (автогол).

Спортинг: Руй Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау (Сильва, 74), Вильям Карвалью, Батталья, Желсон Мартинш, Фернандеш, Акунья (Бруно Сезар, 73), Думбия (Дост, 44).

Барселона: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Умтити, Альба, Серджи Роберто (Андре Гомеш, 87), Ракитич, Бускетс, Иньеста (Паулиньо, 80), Суарес (Алеиш Видаль, 89), Месси.

Предупреждения: Желсон Мартинш (6), Коэнтрау (26), Думбия (40), Акунья (48), Пиччини (53), Коатес (58), Нелсон Семеду (69), Алеиш Видаль (90).

Ювентус Италия — Олимпиакос Греция 2:0 (0:0)

Голы: Игуаин 69, Манджукич 80.

Ювентус: Буффон, Стураро (Бенатия, 81), Бардзальи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Матюиди, Куадрадо (Игуаин, 60), Дибала, Дуглас Коста (Бернардески, 84), Манджукич.

Олимпиакос: Прото, Фигейраш, Энгельс, Николау, Кутрис, Ромао, Здьелар (Фортунис, 77), Оджиджа-Офоэ, Пардо (Бен-Набуан, 72), Эменике (Марин, 88), Себа.

Турнирное положение:

1 Барселона 2 2 0 0 4-0 6

2 Спортинг 2 1 0 1 3-3 3

3 Ювентус 2 1 0 1 2-3 3

4 Олимпиакос 2 0 0 2 2-5 0

Результаты вторника

Группа E: "Севилья" — "Марибор" 3:0, "Спартак" — "Ливерпуль" 1:1

Группа F: "Ман Сити" — "Шахтер" 2:0, "Наполи" — "Фейеноорд" 3:1

Группа G: "Бешикташ" — "РБ Лейпциг" 2:0, "Монако" — "Порту" 0:3

Группа H: "Боруссия" Д — "Реал" 1:3, АПОЕЛ — "Тоттенхэм" 0:3