ВИДЕО: Мбаппе выпихнул из кадра Неймара во время фотосессии с Суперкубком Франции

Неймар не принимал участия в матче с "Ренном", так как отбывал наказание за удар болельщика после встречи в финале Кубка Франции.



Ранее сообщалось, что Неймар сообщил руководству парижан о желании сменить команду. После этого отношения между футболистом и клубом резко ухудшились. Неймар надеется, что ему удастся до закрытия трансферного окна вернуться в "Барселону".