ВИДЕО: Мбаппе выпихнул из кадра Неймара во время фотосессии с Суперкубком Франции

Неймар не принимал участия в матче с "Ренном", так как отбывал наказание за удар болельщика после встречи в финале Кубка Франции.
#mbappe che allontana #Neymar dalla foto di squadra #PSG 🤔 pic.twitter.com/RW8lh51upc— Marco Conterio (@marcoconterio) 3 серпня 2019 р.
Ранее сообщалось, что Неймар сообщил руководству парижан о желании сменить команду. После этого отношения между футболистом и клубом резко ухудшились. Неймар надеется, что ему удастся до закрытия трансферного окна вернуться в "Барселону".
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