ВИДЕО: Макгрегор сошел с ума от радости после победы земляка, а потом набросился на судью

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор ворвался в октагон, чтобы поздравить с победой Чарли Уорда над Полом Редмондом на турнире Bellator 187. Конор прыгнул на земляка с радостными воплями и начал обнимать, после чего в дело вмешался судья.
Conoras McGregoras
© AFP / Scanpix

Рефери Марк Годдарт оттолкнул Макгрегора от бойца, после чего Конор набросился на судью. Охранникам удалось предотвратить стычку.

Чарли Уорд провел в ММА семь боев и одержал четыре победы при трех поражениях. На счету Макгрегора 21 победа и три поражения в 24 боях.

Напомним, что летом этого года Макгрегор проиграл американцу Флойду Мейвезеру техническим нокаутом в нашумевшем бою по правилам бокса.

На днях ирландец предложил Мейвезеру бой-реванш, но уже по правилам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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