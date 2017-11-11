Рефери Марк Годдарт оттолкнул Макгрегора от бойца, после чего Конор набросился на судью. Охранникам удалось предотвратить стычку.
Conor McGregor jumps cage to celebrate with teammate Charlie Ward pic.twitter.com/Nw5mckQkrB— Conor McGregor News (@ConormcGregor5) November 10, 2017
Чарли Уорд провел в ММА семь боев и одержал четыре победы при трех поражениях. На счету Макгрегора 21 победа и три поражения в 24 боях.
Напомним, что летом этого года Макгрегор проиграл американцу Флойду Мейвезеру техническим нокаутом в нашумевшем бою по правилам бокса.
На днях ирландец предложил Мейвезеру бой-реванш, но уже по правилам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
ВИДЕО: Макгрегор сошел с ума от радости после победы земляка, а потом набросился на судью
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор...
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