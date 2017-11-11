ВИДЕО: Макгрегор сошел с ума от радости после победы земляка, а потом набросился на судью

Рефери Марк Годдарт оттолкнул Макгрегора от бойца, после чего Конор набросился на судью. Охранникам удалось предотвратить стычку.

Conor McGregor jumps cage to celebrate with teammate Charlie Ward pic.twitter.com/Nw5mckQkrB— Conor McGregor News (@ConormcGregor5) November 10, 2017

Чарли Уорд провел в ММА семь боев и одержал четыре победы при трех поражениях. На счету Макгрегора 21 победа и три поражения в 24 боях.

Напомним, что летом этого года Макгрегор проиграл американцу Флойду Мейвезеру техническим нокаутом в нашумевшем бою по правилам бокса.

На днях ирландец предложил Мейвезеру бой-реванш, но уже по правилам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).