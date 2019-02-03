CAT. ON. THE. PITCH 😺 The most amusement Everton fans will have this afternoon. 📲 Follow all of today’s Premier League action online here: https://t.co/AetYdmxton pic.twitter.com/NeN8lCmBVe— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 2 лютого 2019 р.

Стюарды не пытались поймать кота, а футболисты и судьи в центральном круге дожидались, пока он покинет газон. Спустя какое-то время животное скрылось в подтрибунном помещении под овации болельщиков.

"Кот провел больше времени на половине поля "Вулверхэмптона", чем игроки "Эвертона"", — прокомментировал запись пользователь John M.

"Он движется быстрее футболистов "Эвертона"", — согласился Nick Rockall.

Встреча завершилась поражением "Эвертона" со счетом 1:3. После 25 туров команда с 33 очками занимает девятое место в таблице АПЛ. "Вулверхэмптон" с 38 очками идет седьмым.