ВИДЕО: Как Россия уступила Сербии в полуфинале Евробаскета

Сборная Сербии в упорной борьбе переиграла Россию в полуфинале Евробаскета — 87:79 (25:20, 23:14, 18:23, 21:22). Публикуем видеонарезку лучших фрагментов этого матча, а также празднования сербов в раздевалке.