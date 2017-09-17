Сборная Сербии в упорной борьбе переиграла Россию в полуфинале Евробаскета — 87:79 (25:20, 23:14, 18:23, 21:22). Публикуем видеонарезку лучших фрагментов этого матча, а также празднования сербов в раздевалке.
© DELFI / Domantas Pipas

Россия — Сербия — 79:87 (20:25, 14:23, 23:18, 22:21)

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