ВИДЕО: Игрок НБА выполнил школьное упражнение с мячом лишь с восьмой попытки

Центровой клуба НБА "Оклахома-Сити" Стивен Адамс лишь с восьмой попытки выполнил элементарное упражнение с мячом, которое легко делают даже ученики средней школы.
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Адамс далеко не всегда точно бросает мяч, особенно если перед ним оказывается полка для спортивного инвентаря. Упражнение, которое запросто проворачивают детишки младшей школы, покорилось именитому центровому лишь с восьмой попытки.

Адамс провел 76 матчей НБА в сезоне-2017/18. В среднем за матч он набирает 13,9 очка и совершает 9 подборов. В 1/4 финала плей-офф "Оклахома" играет против "Юты". Счет в серии равный — 1-1.

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