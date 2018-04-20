ВИДЕО: Игрок НБА выполнил школьное упражнение с мячом лишь с восьмой попытки

Адамс далеко не всегда точно бросает мяч, особенно если перед ним оказывается полка для спортивного инвентаря. Упражнение, которое запросто проворачивают детишки младшей школы, покорилось именитому центровому лишь с восьмой попытки.

Адамс провел 76 матчей НБА в сезоне-2017/18. В среднем за матч он набирает 13,9 очка и совершает 9 подборов. В 1/4 финала плей-офф "Оклахома" играет против "Юты". Счет в серии равный — 1-1.