ВИДЕО: Ибрагимович сделал дубль в дебютном матче за "Лос-Анджелес Гэлакси"

"Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле добыл волевую победу над "Лос-Анджелесом" в дебютном матче Златана Ибрагимовича в чемпионате MLS. Швед вышел на поле на 71-й минуте при счете 1:3 и уже через шесть минут сравнял результат потрясающим дальним ударом — 3:3.

Празднуя забитый мяч, бывший форвард "Барселоны", "Милана", "ПСЖ" и "МЮ" снял футболку, за что получил еще и первую в заокеанской карьере желтую карточку.

ARE YOU NOT ENTERTAINED?! pic.twitter.com/RFBugC4c0I— Major League Soccer (@MLS) March 31, 2018

На первой добавленной минуте Златан отправил второй мяч в ворота "Лос-Анджелеса" ударом головой. Этот гол принес "Гэлакси" волевую победу — 4:3.

You couldn't write a better script. ZLATAN. STOPPAGE TIME. 4-3. #LAvLAFC https://t.co/9ya60MdXk6— Major League Soccer (@MLS) March 31, 2018

"Болельщики все время кричали: "Мы хотим Златана, мы хотим Златана!". Я дал им Златана", — заявил 36-летний нападающий в эфире телеканала Fox.

Ибрагимович перешел в "Гэлакси" после разрыва контракта с "МЮ". В интервью перед матчем Ибра заявил: "Я здесь, чтобы побеждать, и знаю, что буду побеждать".