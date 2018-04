ВИДЕО: Ибрагимович сделал дубль в дебютном матче за "Лос-Анджелес Гэлакси"

"Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле добыл волевую победу над "Лос-Анджелесом" в дебютном матче Златана Ибрагимовича в чемпионате MLS. Швед вышел на поле на 71-й минуте при счете 1:3 и уже через шесть минут сравнял результат потрясающим дальним ударом — 3:3.

Празднуя забитый мяч, бывший форвард "Барселоны", "Милана", "ПСЖ" и "МЮ" снял футболку, за что получил еще и первую в заокеанской карьере желтую карточку.

ARE YOU NOT ENTERTAINED?! pic.twitter.com/RFBugC4c0I— Major League Soccer (@MLS) March 31, 2018