ВИДЕО: Ибрагимович сделал дубль в дебютном матче за "Лос-Анджелес Гэлакси"

Златан Ибрагимович сделал дубль в первом же матче за "Лос-Анджелес Гэлакси" и принес команде победу в калифорнийском дерби. Первый гол шведа получился особенно красивым.
Zlatanas Ibrahimovičius ir jo debiutas Los Andželo "Galaxy"
© Reuters / Scanpix

"Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле добыл волевую победу над "Лос-Анджелесом" в дебютном матче Златана Ибрагимовича в чемпионате MLS. Швед вышел на поле на 71-й минуте при счете 1:3 и уже через шесть минут сравнял результат потрясающим дальним ударом — 3:3.

Празднуя забитый мяч, бывший форвард "Барселоны", "Милана", "ПСЖ" и "МЮ" снял футболку, за что получил еще и первую в заокеанской карьере желтую карточку.

На первой добавленной минуте Златан отправил второй мяч в ворота "Лос-Анджелеса" ударом головой. Этот гол принес "Гэлакси" волевую победу — 4:3.

"Болельщики все время кричали: "Мы хотим Златана, мы хотим Златана!". Я дал им Златана", — заявил 36-летний нападающий в эфире телеканала Fox.

Ибрагимович перешел в "Гэлакси" после разрыва контракта с "МЮ". В интервью перед матчем Ибра заявил: "Я здесь, чтобы побеждать, и знаю, что буду побеждать".

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