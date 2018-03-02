ВИДЕО: Хоккейный матч в Орске завершился безумным месивом с участием вратарей

Четвертый матч 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги между "Южным Уралом" (Орск) и "Ермаком" (Ангарск) завершился ледовым побоищем.
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Массовая драка произошла на последних секундах матча после стычки нескольких игроков. В потасовку вмешались другие хоккеисты команд, включая вратарей.

"Южный Урал" выиграл матч со счетом 4:3 и сравнял счет в серии (2-2). Команды набрали 103 минуты штрафа. Хозяева — 20, гости — 83.

Высшая хоккейная лига — открытый международный хоккейный турнир, второй по силе дивизион в профессиональном хоккее России после КХЛ.

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