ВИДЕО: Хоккеисты "Авангарда" устроили массовую драку на корпоративе

В побоище пострадала, в частности, жена белорусского форварда "Авангарда" Андрея Стася — бывшая гимнастка Валерия Курильская. Женщина попыталась вмешаться в драку мужа с нападающим Михаилом Фисенко, но получила удар в лицо от защитника Максима Чудинова.

Стась в результате драки получил перелом носа. Сотрудникам ресторана "Оскар", в котором проходило мероприятие, пришлось вызывать скорую помощь и "отмывать лужи крови с пола".

Драка возникла из-за конфликта игроков "Авангарда" с белорусским тренером Андреем Скабелкой. Хоккеисты пыталась склонить наставника к отставке. Стась отказался участвовать в заговоре.

Скабелка 29 декабря 2017 года был отправлен в отставку. По официальной информации, 46-летнего специалиста уволили из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Авангард" занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. У омичей 80 очков после 50 матчей. Лидирует казанский "Ак Барс", в активе которого 91 очко.