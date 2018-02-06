Таким образом, Гассиев поддержал соперника, который не смог сдержать слез на пресс-конференции. Россиянин подошел к кубинцу и обнял его, а затем, уже после пресс-конференции, подарил Дортикосу пояс WBA, завоеванный в полуфинальном бою.
A beautiful moment as Gassiev comforts an emotional Dorticos. Two warriors! ✌️#GassievDorticos 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/hqI8whwFKH— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) February 3, 2018
"Хочу сказать Дортикосу спасибо. Я очень уважаю его, он отличный боксер, настоящий боец, — сказал Гассиев. — Дортикос никогда не сдается. Он пропускает удары, но продолжает сражаться в ринге".
Напомним, бой между Гассиевым и Дортикосом завершился нокаутом за десять секунд до конца последнего раунда. Для 31-летнего кубинца это поражение стало первым в профессиональной карьере. На счету 24-летнего Гассиева теперь 26 побед в 26 боях.
Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF и получил чемпионский пояс WBA, принадлежавший кубинцу. В финале WBSS Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, который 27 января в Риге победил по очкам латвийского боксера Майриса Бриедиса и объединил чемпионские пояса по версиям WBC и WBO.
WBSS впервые проводится в этом году. Общий призовой фонд серии — 50 млн долларов. Десять из них достанутся победителю, который станет чемпионом мира по четырем основным версиям.
ВИДЕО: Гассиев вернул Дортикосу чемпионский пояс WBA
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