ВИДЕО: Гассиев вернул Дортикосу чемпионский пояс WBA

Таким образом, Гассиев поддержал соперника, который не смог сдержать слез на пресс-конференции. Россиянин подошел к кубинцу и обнял его, а затем, уже после пресс-конференции, подарил Дортикосу пояс WBA, завоеванный в полуфинальном бою.

A beautiful moment as Gassiev comforts an emotional Dorticos. Two warriors! ✌️#GassievDorticos 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/hqI8whwFKH— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) February 3, 2018