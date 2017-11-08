Федерер надел наряд во второй партии под овации болелщиков и провел в нем гейм на подаче, который с легкостью выиграл. После Роджер и Энди подписали юбку и отдали ее на благотворительность.
Roger Federer's 1HBH, but in a kilt.#AndyMurrayLive pic.twitter.com/apNt9jkxMN— Ashish TV (@Ashish__TV) November 7, 2017
Матч завершился победой Федерера на супер-тай-брейке — 6:3, 3:6, 10:6. На матче присутствовали 11 тысяч болельщиков. Все собранные деньги пойдут в фонд Unicef и местные благотворительные организации.
Отметим, что Маррей проводил первый матч после травмы, полученной на Уимблдоне этого года. Из-за множества пропущенных турниров шотландец скатился на 16-е место в мировом рейтинге. Федерер — вторая ракетка мира на сегодняшний день.
Первым год завершит Рафаэль Надаль. Испанец обеспечил себе статус первой ракетки мира по итогам сезона, хотя теннисистам еще предстоит сыграть на Итоговом турнире АТР.
ВИДЕО: Федерер сыграл в юбке против Энди Маррея
В Глазго состоялся благотворительный теннисный матч...
"Реал" нацелился на покупку бразильского форварда Неймара (1)
"Реал" хочет купить форварда "ПСЖ" Неймара по окончании...
NYT: Российский гимн могут запретить на Олимпиаде в Пхенчхане (12)
Гимн Российской Федерации может быть запрещен на...
ВИДЕО. Овечкин: "Я за Путина и не скрываю этого" (15)
Президент России Владимир Путин получил мощную...
Putin Team: звезды российского спорта записываются в "команду Путина" (14)
Форвард сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон...
TOP новостей
В Сейме Литвы выясняют, как на "ЛЖД" была внедрена российская система безопасности (32)
Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО)...
Финансовый аналитик предлагает способ остановки эмиграции (43)
Введение "потолка" взносов в Фонд государственного...
Дискуссия: новая волна намного опаснее - эмигрирует второе поколение (194)
Разочарование в стране не зависит от уровня доходов –...
Литва помогает восстановить трансляции в Донецкой области: передает Украине телепередатчики (95)
Правительство Литвы в среду приняло решение передать...
Геологи предупреждают: на горе Гедиминаса будут новые оползни (47)
Специалисты Литовской геологической службы...