По словам очевидцев, потасовка началась после финальной сирены. Игроки "Хаски" уже покидали лед, на площадке остался хоккеист 2008 года рождения — предположительно, самый младший в команде. К нему подъехали игроки "Алании", началась перепалка, которая переросла в побоище.

Драка продлилась не более минуты, но чтобы погасить страсти, на лед пришлось выйти даже зрителям, сообщает "Спорт-Экспресс".

Случившееся прокомментировал тренер команды "Хаски" Александр Басенко. "Мы в том матче уступили со счетом 3:6. Но результат был по игре, — цитирует Басенко Lenta.ru. — Я так своим пацанам и сказал: "Не забиваете вы, забивают вам. И нечего обижаться". Но даже когда закипают эмоции, я не сторонник выяснения отношений на льду с помощью кулаков".

Трех игроков дисквалифицировали на один матч — одного хоккеиста "Хаски" и двух представителей "Алании". По информации местных СМИ, никто из участников драки не получил серьезных травм. А в Минспорте Северной Осетии пообещали провести расследование инцидента.