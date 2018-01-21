Юные хоккеисты "Алании" (Владикавказ) и "Хаски" (Невинномысск) устроили массовую драку во время матча на первенство Юга России.
Pasaulio ledo ritulio čempionatas: Italija – Latvija
© Reuters / Scanpix

По словам очевидцев, потасовка началась после финальной сирены. Игроки "Хаски" уже покидали лед, на площадке остался хоккеист 2008 года рождения — предположительно, самый младший в команде. К нему подъехали игроки "Алании", началась перепалка, которая переросла в побоище.

Драка продлилась не более минуты, но чтобы погасить страсти, на лед пришлось выйти даже зрителям, сообщает "Спорт-Экспресс".

Случившееся прокомментировал тренер команды "Хаски" Александр Басенко. "Мы в том матче уступили со счетом 3:6. Но результат был по игре, — цитирует Басенко Lenta.ru. — Я так своим пацанам и сказал: "Не забиваете вы, забивают вам. И нечего обижаться". Но даже когда закипают эмоции, я не сторонник выяснения отношений на льду с помощью кулаков".

Трех игроков дисквалифицировали на один матч — одного хоккеиста "Хаски" и двух представителей "Алании". По информации местных СМИ, никто из участников драки не получил серьезных травм. А в Минспорте Северной Осетии пообещали провести расследование инцидента.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Спорт в мире

Северная Корея отправит на Олимпиаду в Пхенчхане 22 спортсмена

В зимней Олимпиаде в Пхенчхане примут участие 22...

ВИДЕО: Дети устроили массовую драку на хоккейном матче (1)

Юные хоккеисты "Алании" (Владикавказ) и "Хаски"...

Российские фигуристки одержали двойную победу на чемпионате Европы

Российская фигуристка Алина Загитова впервые одержала...

Мария Шарапова уступила Анжелике Кербер в третьем круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла...

Российских гандболисток лишили медалей чемпионата Европы из-за допинга (7)

Сборная России лишилась серебряных медалей чемпионата...

TOP новостей

Ona Valiukevičiūtė Ona Valiukevičiūtė Rolandas Paksas, Ona Valiukevičiūtė

Пукаса в Сейме сменит яркая личность  но садится на его место она не хочет (8)

После того, как обвиненного в сексуальном...

Погода: придется вспомнить, что такое настоящий мороз (1)

В ближайшие дни по ночам будет холодно, а в начале...

Баскетболиста Ясайтиса подозревают в насилии в семье он оказался в полиции

Известный баскетболист Симас Ясайтис оказался в...

Строительный сектор предлагает свою модель ввоза иностранцев (73)

"Белый список", который призван упростить ввоз...

В Балтийском море с парома выпрыгнул гражданин Литвы

Вечером 20 января с парома Isabelle упал в море человек,...