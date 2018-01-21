По словам очевидцев, потасовка началась после финальной сирены. Игроки "Хаски" уже покидали лед, на площадке остался хоккеист 2008 года рождения — предположительно, самый младший в команде. К нему подъехали игроки "Алании", началась перепалка, которая переросла в побоище.
Драка продлилась не более минуты, но чтобы погасить страсти, на лед пришлось выйти даже зрителям, сообщает "Спорт-Экспресс".
Случившееся прокомментировал тренер команды "Хаски" Александр Басенко. "Мы в том матче уступили со счетом 3:6. Но результат был по игре, — цитирует Басенко Lenta.ru. — Я так своим пацанам и сказал: "Не забиваете вы, забивают вам. И нечего обижаться". Но даже когда закипают эмоции, я не сторонник выяснения отношений на льду с помощью кулаков".
Трех игроков дисквалифицировали на один матч — одного хоккеиста "Хаски" и двух представителей "Алании". По информации местных СМИ, никто из участников драки не получил серьезных травм. А в Минспорте Северной Осетии пообещали провести расследование инцидента.
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