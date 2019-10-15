ВИДЕО: белорусскую Барби вырубили в октагоне жестким ударом ногой в голову

28-летняя представительница Беларуси в минувшие выходные была отправлена в жесткий нокаут соперницей из США Джанет JT Тодд в поединке весовой категории до 52,2 кг.

Трехкратная чемпионка мира по муай-тай втором раунде пропустила во удар ногой в подбородок, после чего победа была отдана 33-летней американке японского происхождения.

Эта яркая победа сделала американку возможным претендентом на звание чемпионки мира по кикбоксингу и муай-тай.