ВИДЕО: белорусскую Барби вырубили в октагоне жестким ударом ногой в голову

28-летняя представительница Беларуси в минувшие выходные была отправлена в жесткий нокаут соперницей из США Джанет JT Тодд в поединке весовой категории до 52,2 кг.
Трехкратная чемпионка мира по муай-тай втором раунде пропустила во удар ногой в подбородок, после чего победа была отдана 33-летней американке японского происхождения.
Эта яркая победа сделала американку возможным претендентом на звание чемпионки мира по кикбоксингу и муай-тай.
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