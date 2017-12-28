Преемником Мутко станет Алексей Сорокин, занимавший должность генерального директора оргкомитета "Россия-2018".

"Я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции председателя оргкомитета и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок", — заявил Мутко в среду.

Добровольную отставку Мутко связывают с давлением со стороны ФИФА в связи с допинговым кризисом в России. В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх.

В МОК посчитали, что вице-премьер причастен к появлению в России допинговой программы, которая осуществлялась в государстве при поддержке местных спецслужб. Затем допинговый скандал затронул сборную России по футболу, которая следующим летом впервые в истории выступит в роли хозяйки чемпионата мира.

Несколькими днями ранее Мутко по собственной инициативе оставил пост главы Российского футбольного союза (РФС). Ожидается, что он вернется на эту должность через полгода. Пока же Мутко продолжит работу на посту вице-премьера РФ и будет курировать подготовку страны к ЧМ-2018, а исполнять обязанности президента РФС будет гендиректор организации Александр Алаев.

Мутко занимает пост вице-премьера РФ с октября прошлого года. До этого он восемь лет проработал министром спорта России.