Итоговый счет матча: 85:73 (23:20, 25:24, 16:18, 21:13).

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 18 очков. В составе "Жальгириса" больше всего очков набрал форвард Брэндон Дэвис - 17.

Защитник московского ЦСКА Лео Вестерманн прокомментировал поражение от «Жальгириса».

«Мы заранее знали, что заняли первое место, может быть, немного расслабились. Это не было специально. В нашем спорте всегда надо испытывать давление. Это поражение от «Жальгириса» — как электрошок, теперь мы знаем, что должны делать. Что же до Каунаса, то я отлично провёл здесь время, получил много эмоций. Конечно, эта игра была особенной для меня, ведь я выступал против своей бывшей команды, своих друзей. Но в конце концов это баскетбол, приходится с ними играть. Сегодня у нас было много ошибок», — передаёт слова Вестерманна корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

ЦСКА, лидирующий в турнирной таблице с 23 победами в 29 матчах, потерпел первое поражение в Евролиге в последних семи матчах.

"Жальгирис" занимает восьмое место с 16 победами. В следующем матче "Жальгирис" 6 апреля сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом".