Венгер покинет "Арсенал" после 22 лет на посту главного тренера

"После долгих размышлений и переговоров с руководством я понял, что сейчас лучшее время для того, чтобы уйти. Благодарен за честь служить клубу в течение стольких лет. Это были незабываемые годы. Я работал с полной ответственностью и честностью", — цитирует 68-летнего тренера официальный сайт "Арсенала".
"Арсенал" занимает шестое место в английской премьер-лиге с 54 очками. "Канониры" на 14 очков отстают от зоны Лиги чемпионов, но все еще могут пробиться в главный еврокубковый турнир. Для этого "Арсенал" должен выиграть Лигу Европы. В четвертьфинале этого турнира лондонцы сыграют с мадридским "Атлетико". Первый матч состоится 26 апреля в Лондоне.
Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году. Он трижды привел клуб к победе в чемпионате Англии, еще по семь раз выиграл с ним кубок и суперкубок страны. В сезоне 2005/06 "Арсенал" под началом Венгера дошел до финала Лиги чемпионов. Француз трижды признавался лучшим тренером английской премьер-лиги.
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