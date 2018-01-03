Наполитан не смог набрать достаточно высокую скорость на рампе, чтобы перелететь через забор, и лишь чудом приземлился между заостренными металлическими прутьями ограждения, а не на них.
"Когда я выполнял этот трюк, произошло вот такое безумие, — написал Наполитан под видео. — Даже не знаю, как это описать".
I really don’t know how to describe this except for the fact that I’m really lucky. I’ve been going in on my @colonybmxbrand edit with @nathantsykes behind the camera and this madness happened. I can’t wait for you guys to see the edit within the next month! @evanflockalane . • • • @colonybmxbrand @maxxistires @pie_not @profile_racing @ethika #colonybmx #colonybmxbrand #maxxistires #pienot #profileracing #ethika #WithYouEverywhere #bmx #bmxisfun #ridebmx
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