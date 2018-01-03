Гонщик BMX Энтони Наполитан выложил в Instagram леденящее душу видео. Экстремал выполнял перелет через забор с разворотом на 360 градусов, но трюк не удался.
© Shutterstock nuotr.

Наполитан не смог набрать достаточно высокую скорость на рампе, чтобы перелететь через забор, и лишь чудом приземлился между заостренными металлическими прутьями ограждения, а не на них.

"Когда я выполнял этот трюк, произошло вот такое безумие, — написал Наполитан под видео. — Даже не знаю, как это описать".

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