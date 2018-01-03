Наполитан не смог набрать достаточно высокую скорость на рампе, чтобы перелететь через забор, и лишь чудом приземлился между заостренными металлическими прутьями ограждения, а не на них.

"Когда я выполнял этот трюк, произошло вот такое безумие, — написал Наполитан под видео. — Даже не знаю, как это описать".