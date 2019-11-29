На этой неделе комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года и запретить РФ на тот же срок принимать международные турниры. Окончательное решение по этому вопросу 9 декабря вынесет исполком WADA.
"Я вот думаю, что бы было со мной, какие я бы выбрал жизненные ориентиры. Наверное, это крах той идеи, что спортсмены выступают за страну. Да, это один из смыслов, которые в этом сосредоточены. Но самое главное, что в этом дискредитировано - страна очень здорово подвела своих спортсменов. Они-то, возможно, ничего толком и не знали", - размышляет Уткин в эфире своей программы "Футбольный клуб".
Журналист отмечает, что в данной ситуации более перспективны судебные иски не о том, чтобы восстановить права России на международной арене в случае наступления самых строгих санкций, а иски со стороны спортсменов, потому что они лишаются права реализовывать свои возможности.
"На самом деле я бы хотел, чтобы хотя бы один спортсмен, оказавшийся в этой ситуации, подал иск по отношению к России, потому что все, что с ними происходит, во многом связано с неправильной политикой российского государства и спортивных государственных органов", - заявил он .
Василий также возмущается некомпетентностью отечественных спецслужб, которые провалили операцию по подтасовке базы данных московской антидопинговой лаборатории, что и стало причиной для введения санкций.
"Это касается не только спорта. Эта история с желанием что-то скрывать до самого последнего момента - неважно, кто виноват, - касается и малайзийского "Боинга", того, как ведется сейчас следствие. Мы можем по-разному относиться к тому, как устроена сейчас жизнь в России, но факт в том, что нашей страной управляют люди, которые генетически имеют прямое отношение к спецслужбам. Если они со своим прямым делом не могут справиться, как они разбираются во всем остальном? Вот эта мысль не дает мне покоя", - резюмирует журналист.
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