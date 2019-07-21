На видео прекрасно видно, как представители ОМОНа избивают людей без особой причины. По итогам стычки были задержаны восемь человек, еще один обратился за медицинской помощью.
Ну и понеслось!— Угодник (@UgodnikOnTour) 20 июля 2019 г.
Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.
21ый век!
Просто нелюди!@rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh
"Дорогие мои болельщики! А чем вы лучше или хуже людей, которые гуляли по бульварам после освобождения Голунова? Тех, кто не хочет жить около смертельно опасной помойки? Тех, кто против застройки городского сквера без воли на то горожан? В конце мая (кажется) на элементарном музыкальном фестивале в "Лужниках" люди взяли и огребли. Без повода.
Вы такие же полноправные граждане, ничем не нарушающие российских законов. Поэтому вы точно так же попадаете под раздачу. Ваш кейс ничем не отличается. Полиция везде более-менее одинаковая.
И к чему ждать реакции РПЛ, Росгвардии? ООН? Вы думаете, что они в вас - зрителях, налогоплательщиках и т. д. заинтересованы и работают для вас? Вы наивны.
Это в лихие девяностые на ментов была управа. И медленно, шаг за шагом эта братва была плавно вытеснена со стадионов. Эта борьба имела перспективы, потому что проблема была в пережитке советского прошлого.
Но то были лихие. А сейчас это новый тренд. Он в том, что вас, конечно, не обязательно побьют. Но могут - в любой момент. И никому не пожалуетесь. Эти ребята хозяева жизни, им и делать-то больше нечего, и работа их так важна, что отлично оплачивается и награждается ранней полновесной пенсией.
Мое вам сочувствие. А поможет нам всем только зеленка, холод на место ушиба и пара дней покоя. Это общедоступно, недорого, страна у нас свободная! A скоро станет еще свободнее", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
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