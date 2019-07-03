Всемирное антидопинговое агентство заподозрило 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил после проверки данных, предоставленных московской лабораторией.
Dopingo kontrolė

Из 578 проб, принадлежащих этим атлетам, на данный момент уже проанализированы 150 образцов 43 спортсменов. Их дела уже переданы в соответствующие международные федерации для вынесения итоговых решений.

ВАДА в сентябре 2018 года восстановило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Передача на перепроверку всех подозрительных проб и предоставление экспертам ВАДА доступа к базе данных московской лаборатории были при этом названы в качестве обязательных условий.

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