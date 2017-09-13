"Имеющихся доказательств было недостаточно, чтобы утверждать, что антидопинговые правила были нарушены этими 95 атлетами", — цитирует американское издание генерального директора агентства Оливье Ниггли.

Имена российских спортсменов не называются. Известно, что они представляют девять видов спорта, и их дела пересматривались.

The New York Times отмечает, что закрытие дел, скорее всего, вызовет спор в спортивном мире по поводу того, были ли российские допинговые схемы, якобы раскрытые в докладе Макларена, настолько успешными в уничтожении доказательств, или же чиновники применили слишком мягкий подход к наказанию.

При этом газета указывает на реплику Ниггли, который обвинил Россию в "очень хорошо скоординированной системе махинаций с допингом" доказательства существования которой спустя годы "крайне ограничены", сообщает Newsru.com.

Недоступность экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова для сотрудничества повлияла на расследование в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на письмо WADA.

"Григорий Родченков, который является важным свидетелем и может поддержать тезисы в докладе комиссии, недоступен для свидетельствования по причинам, которые неподконтрольны WADA или независимой комиссии", — отмечают в WADA. При этом, как сообщает The New York Times, адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что его клиент, проживающий более года в США, был готов к сотрудничеству.

Ранее бывший министр спорта, а ныне вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что российская сторона никогда не соглашалась и не согласится с тезисом Макларена о государственной программе поддержки допинга в России, а имели место лишь "некоторые злоупотребления" в антидопинговых лабораториях, фигуранты которых уже уволены.

18 июля и 9 декабря прошлого года были опубликованы две части доклада независимой комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена о применении допинга российскими атлетами. В нем утверждалось, что более тысячи спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта.

Во втором докладе утверждалось, что манипуляции с допинг-пробами проводились еще на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и чемпионате мира по легкой атлетике в Москве в 2013 году. Эксперты полагают, что система подмены проб начала создаваться в 2011 году, а причиной этого была неудача российской команды на Олимпийских играх в Ванкувере. Однако, по мнению Макларена, после Сочи техники подмены проб и сокрытия допинга стали обычной практикой для Московской антидопинговой лаборатории и использовались во многих летних и зимних видах спорта. Причем эксперты пришли к выводу, что методы совершенствовались с течением времени.

Помимо этого, докладчик утверждал, что в России существовала государственная система, осуществлявшая эти манипуляции и покрывавшая атлетов. По мнению Макларена, в манипуляциях участвовали российские чиновники из министерства спорта, РУСАДа, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ.

Обнародование доклада привело к санкциям в отношении российских спортсменов, большая часть которых была лишена права выступать на международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Решение о допуске спортсменов МОК предоставил спортивным федерациям. В итоге МОК допустил до участия в играх около 270 российских спортсменов, за исключением почти всех легкоатлетов и тяжелоатлетов.

В настоящее время в МОК работают две специальные комиссии, которые до конца нынешнего года должны поставить точку в данном вопросе.