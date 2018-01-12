10 января хакеры Fancy Bear заявили, что получили переписку высокопоставленных членов Международного олимпийского комитета (МОК). Из нее якобы следует, что одной из целей доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена о системе употребления допинга в российском спорте была вовсе не борьба с нарушениями, а отстранение России от Олимпиады.
В июле 2016 года докладчик ВАДА заявил, что российские власти, в том числе министерство спорта и ФСБ, покрывали спортсменов, применяющих допинг. Во втором докладе, вышедшем в июле того же года, Макларен пришел к выводу, что в России существовала государственная допинговая программа.
В документах, якобы полученных Fancy Bear, сказано, что Макларен сначала сотрудничал с комиссиями МОК, но позднее отказался от этого, сославшись на занятость.
"Выглядит так, что целью первой части доклада Макларена было отстранение сборной России от Игр в Рио-де-Жанейро, — писал Ступпа коллегам по МОК. — А второй части? Отстранение команды России от Игр в Пхенчхане? Но никак не разбирательство с делами спортсменов на индивидуальной основе".
"Как вы знаете, Fancy Bear — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело", — заявила в ответ изданию РБК менеджер по связям с общественностью и коммуникациям ВАДА Мэгги Дюран. Такой же комментарий приводит и издание Wired. На вопрос о подлинности опубликованных документов Дюран отвечать не стала.
В свою очередь Международный олимпийский комитет отказался комментировать заявления Fancy Bear. Специалисты по кибербезопасности из таких компаний, как FireEye и CrowdStrike утверждают, что за Fancy Bear стоят российские власти.
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