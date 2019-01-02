"Мужчина ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы. Тогда командир принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж", – сообщил источник агентства, добавив, что мужчина также подрался с пассажиром, который сидел в соседнем кресле.

Нарушителем оказался бывший хоккеист Олег Сапрыкин, сообщило чуть позже Федеральное агентство новостей. Он угрожал сотрудникам службы безопасности аэропорта Воронежа и полицейским, а также говорил, что "позвонит своим знакомым в Москву".

На Сапрыкина был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Из воронежского отделения полиции его уже отпустили, и вместе с женой он отправился домой в Москву.

Олегу Сапрыкину 37 лет, он завершил карьеру в 2016-м, последним клубом был "Салават Юлаев".

В юности Сапрыкин, сын известного вратаря ЦСКА и Спартака Дмитрия Сапрыкина, считался большим талантом. В 16 лет он дебютировал в ЦСКА Виктора Тихонова, в 18 был выбран в первом раунде драфта НХЛ-1999 – выше всех из российских хоккеистов, а в 19 уже играл за "Калгари Флэймс".

Реализовать себя полностью в НХЛ у него не получилось, но несколько неплохих сезонов он провел. Дважды играл в финале Кубка Стэнли. В 2004-м с "Калгари" забил гол в овертайме пятого матча финальной серии против "Тампы" – вторым из русских энхаэловцев после Игоря Ларионова. В 2007-м с "Оттавой" играл мало, но отметился результативным пасом в третьем матче финальной серии против "Анахайма". К сожалению, оба финала команды Сапрыкина проиграли.

В том же 2007-м Олег вернулся в Россию и провел мощный сезон за ЦСКА – вошел в тройку лучших снайперов и в десятку лучших бомбардиров. В 2011-м выиграл Кубок Гагарина с "Салаватом Юлаевым".

Лучшим моментом в карьере Сапрыкина стал чемпионат мира-2009, на который сборная России после легендарной победы в Квебеке-2008 приехала почти без энхаэловцев. Олег играл в тройке с Константином Горовиковым и Александром Радуловым.

В финале сборная России обыграла канадцев 2:1, а Сапрыкин стал одним из героев матча: в первом периоде отличился в большинстве, а во втором – помог Радулову забить победный гол. После игры Сапрыкин давал интервью Наталье Кларк, когда в кадр ввалился его партнер по тройке. Сам он в скандальных историях замечен не был.