Английский арбитр Говард Уэбб столкнулся в США с необычной проблемой: на входе в бар его попросили предъявить удостоверение личности. Уэбб забыл документ, но его спутники нашли выход из ситуации, пишет Daily Mail.
Howardas Webbas
© AFP/Scanpix

В Англии Говард — известный человек. С 2003 по 2014 год он судил матчи премьер-лиги. Поэтому, разумеется, у него есть своя страница в "Википедии".

Перед тем как пойти в бар, Говард встречался с журналистами. Они решили продолжить общение в баре, но охранник попросил у всех предъявить удостоверение и тем самым доказать, что всем есть 21 год (несмотря на то, что Уэббу уже 48). Тогда один из журналистов открыл страницу судьи в "Википедии", показал его фотографию — и компания смогла попасть в бар.

Судя по всему, Говарду придется часто открывать эту страницу. Или не забывать свое удостоверение: теперь Уэбб работает в США, где помогает внедрять систему видеопомощи арбитрам (VAR).

Статьи по теме:

Матч за Суперкубок Европы между "Челси" и "Ливерпулем" будет судить женщина (и это впервые)

УЕФА определился с судьей матча за Суперкубок Европы...

В "Интере" недовольны весом самого дорогого футболиста в истории клуба

Миланский "Интер" недоволен избыточным весом форварда...

Спорт в мире

В США известного футбольного арбитра не пускали в бар. Его знакомые придумали оригинальное решение

Английский арбитр Говард Уэбб столкнулся в США с...

"Я становлюсь еще мокрее и мокрее": журналиста "Матч ТВ" облили водой в прямом эфире

Корреспондент "Матч ТВ" Евгений Евневич вышел в прямой...

Зидан признался, что у него закипает кровь, когда "Реал" упускает победы

В матче второго тура чемпионата Испании по футболу...

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить своему защитнику, чтобы тот ушел из клуба

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с защитником...

Моуринью не сдержал слез во время интервью

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью не смог...

TOP новостей

Известный путешественник похвалил польские дороги, немецкие цены и попенял литовским предпринимателям (133)

Автор портала DELFI Жигмантас Барисас – страстный...

Бывший глава ДГБ Литвы: об этом политике говорили и в отчетах, что уже там говорить о секретных справках (14)

Бывший глава Департамента госбезопасности Литвы...

В Вильнюсе значительно подорожает вывоз мусора: будут и другие перемены (36)

Со следующего года жители многоквартирных домов,...

В литовских больницах не останется докторской колбасы и непривлекательных каш (17)

Пациенты литовских больниц совсем скоро будут получать...

Предвыборный лозунг Сквернялиса стал новым политическим движением: советник не исключает, что к нему примкнет премьер (1)

В базе данных Центра регистра зарегистрировано...