Во вторник в шведском городе Мальме был официально открыт прижизненный памятник самому знаменитому футболисту королевства - Златану Ибрагимовичу.
Zlatanas Ibrahimovičius
© Reuters / Scanpix

Инициатором возведения монумента 37-летнему игроку национальной сборной страны и заокеанского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" выступил Шведский футбольный союз (SvFF).

Бронзовый монумент высотой почти три метра и весом около 500 кг местного скульптора Питера Линде был установлен на городской площади между старой и новой футбольными аренами одноименного футбольного клуба "Мальме", где начинал свою профессиональную карьеру Златан.

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Футболист изображен стоящим на земном шаре, вскинувшим руки в своем знаменитом победном жесте.


"Когда человек приезжает в Швецию и хочет увидеть нечто, имеющее мировое значение, то он идет к этой статуе, а не к статуе короля, при всем к нему уважении", - так, по данным ТАСС, прокомментировал открытие памятника Ибрагимович.

Златан забил 62 мяча за национальную команду. Также на его счету более 400 голов за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

NEWSru.com
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В Швеции установили прижизненный памятник футболисту Златану Ибрагимовичу

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