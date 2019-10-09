В Швеции установили прижизненный памятник футболисту Златану Ибрагимовичу

Инициатором возведения монумента 37-летнему игроку национальной сборной страны и заокеанского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" выступил Шведский футбольный союз (SvFF).
Бронзовый монумент высотой почти три метра и весом около 500 кг местного скульптора Питера Линде был установлен на городской площади между старой и новой футбольными аренами одноименного футбольного клуба "Мальме", где начинал свою профессиональную карьеру Златан.
Футболист изображен стоящим на земном шаре, вскинувшим руки в своем знаменитом победном жесте.
"When you come to New York, you have the Statue of Liberty. When you come to Sweden, you have the Statue of Zlatan." - @Ibra_official 😂 pic.twitter.com/NdGWbtj6U2— LA Galaxy (@LAGalaxy) October 8, 2019
"Когда человек приезжает в Швецию и хочет увидеть нечто, имеющее мировое значение, то он идет к этой статуе, а не к статуе короля, при всем к нему уважении", - так, по данным ТАСС, прокомментировал открытие памятника Ибрагимович.
Златан забил 62 мяча за национальную команду. Также на его счету более 400 голов за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".
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