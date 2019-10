В Швеции установили прижизненный памятник футболисту Златану Ибрагимовичу

Инициатором возведения монумента 37-летнему игроку национальной сборной страны и заокеанского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" выступил Шведский футбольный союз (SvFF).

Бронзовый монумент высотой почти три метра и весом около 500 кг местного скульптора Питера Линде был установлен на городской площади между старой и новой футбольными аренами одноименного футбольного клуба "Мальме", где начинал свою профессиональную карьеру Златан.

Футболист изображен стоящим на земном шаре, вскинувшим руки в своем знаменитом победном жесте.

"When you come to New York, you have the Statue of Liberty. When you come to Sweden, you have the Statue of Zlatan." - @Ibra_official 😂 pic.twitter.com/NdGWbtj6U2