Вчера вместо актуальной игры «Матч ТВ» решил дать в эфир победный финал МЧМ-2011, который Россия выиграла у Канады со счетом 5:3. Те, кто привык смотреть весь спорт по «Матчу» (и опоздавшие к началу трансляции), подумали, что Россия выиграла и стали поздравлять сборную с победой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вся страна ликует после победы нашей сборной в финале МЧМ над Канадой! Собрали лучшие реакции 🔥
Когда председатель комитета Госдумы по спорту смотрел Матч-ТВ pic.twitter.com/6C8kLznniw— Дегтярёв Леонид (@leon_elk) 5 января 2020 г.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Прямо сейчас в соцсетях творится полный ад – из-за того, что «МАТЧ ТВ» транслировал финал МЧМ-2011 года, люди всерьез думают, что наша молодежка победила ⠀ Среди тех, кто сильно заблуждается, оказался и Дмитрий Тарасов ⠀ Год только начался, но самое скоростное переобувание у нас уже есть! ⠀ Чтобы не оказаться в такой ситуации, подписывайтесь на @hockey_khl_nhl_sportsru
Среди тех, кто ошибся, был российский футболист Дмитрий Тарасов, официальный телеграм-канал "Москвы 24" и даже председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Напомним, в реальности российская молодежка проиграла канадцам со счетом 4:3 и завоевала серебро ЧМ.
В России обрадовались победе хоккеистов, посмотрев не тот финал (6)
Решающие матчи молодежного чемпионата мира по хоккею...
ФИФА хочет пересмотреть правило определения офсайда
Международная федерация футбола ( ФИФА ) рассматривает...
"Зачем вы нас обманули?" - ведущие легкоатлеты написали открытое письмо ВФЛА (4)
Ведущие российские легкоатлеты Анжелика Сидорова,...
Руководство РУСАДА бойкотировало общее собрание, решившее оспаривать санкции WADA (11)
Во вторник в офисе Олимпийского комитета России (ОКР) в...
Матч чемпионата Испании остановили: украинского игрока назвали нацистом (32)
Фанаты "Райо Вальекано" вновь стали называть Романа...
TOP новостей
Горький опыт украинца в Литве: проработал несколько месяцев, вернулся домой с 3 евро (90)
Олександр Киселов из города Днипро приехал в Каунас на...
Вильнюсцы возмущены: ситуация с вывозом мусора выходит из-под контроля (25)
Столица Литвы утопает в мусоре, – об этом в последнее...
Критики: предлагаемые президентом превентивные беседы с ДГБ могут ущемлять права человека (1)
Внесенные президентом Литвы Гитанасом Науседой...
Политолог: о какой солидарности в Литве может идти речь при таком социальном разобщении (54)
Жители Литвы деполитизированы, и это нехорошо,...