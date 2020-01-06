Решающие матчи молодежного чемпионата мира по хоккею изначально должны были показать на «Матч ТВ», но когда туда вышла сборная России, сетку изменили: финал (а до этого — полуфинал) показали по Первому, пишет sports.ru.
Rusijos jaunimo ledo ritulio rinktinė
© AP / Scanpix

Вчера вместо актуальной игры «Матч ТВ» решил дать в эфир победный финал МЧМ-2011, который Россия выиграла у Канады со счетом 5:3. Те, кто привык смотреть весь спорт по «Матчу» (и опоздавшие к началу трансляции), подумали, что Россия выиграла и стали поздравлять сборную с победой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Прямо сейчас в соцсетях творится полный ад – из-за того, что «МАТЧ ТВ» транслировал финал МЧМ-2011 года, люди всерьез думают, что наша молодежка победила ⠀ Среди тех, кто сильно заблуждается, оказался и Дмитрий Тарасов ⠀ Год только начался, но самое скоростное переобувание у нас уже есть! ⠀ Чтобы не оказаться в такой ситуации, подписывайтесь на @hockey_khl_nhl_sportsru

Публикация от Sports.ru (@sportsru) 5 Янв 2020 в 1:14 PST

Среди тех, кто ошибся, был российский футболист Дмитрий Тарасов, официальный телеграм-канал "Москвы 24" и даже председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Напомним, в реальности российская молодежка проиграла канадцам со счетом 4:3 и завоевала серебро ЧМ.

В России обрадовались победе хоккеистов, посмотрев не тот финал (6)

Решающие матчи молодежного чемпионата мира по хоккею...

ФИФА хочет пересмотреть правило определения офсайда

Международная федерация футбола ( ФИФА ) рассматривает...

"Зачем вы нас обманули?" - ведущие легкоатлеты написали открытое письмо ВФЛА (4)

Ведущие российские легкоатлеты Анжелика Сидорова,...

Руководство РУСАДА бойкотировало общее собрание, решившее оспаривать санкции WADA (11)

Во вторник в офисе Олимпийского комитета России (ОКР) в...

Матч чемпионата Испании остановили: украинского игрока назвали нацистом (32)

Фанаты "Райо Вальекано" вновь стали называть Романа...

TOP новостей

Горький опыт украинца в Литве: проработал несколько месяцев, вернулся домой с 3 евро (90)

Олександр Киселов из города Днипро приехал в Каунас на...

Šiukšlės Grigiškėse Šiukšlės

Вильнюсцы возмущены: ситуация с вывозом мусора выходит из-под контроля (25)

Столица Литвы утопает в мусоре, – об этом в последнее...

Критики: предлагаемые президентом превентивные беседы с ДГБ могут ущемлять права человека (1)

Внесенные президентом Литвы Гитанасом Науседой...

Политолог: о какой солидарности в Литве может идти речь при таком социальном разобщении (54)

Жители Литвы деполитизированы, и это нехорошо,...

Влиятельный "крестьянин" застрелил зубра

3 января в Паневежском районе на охотничьих угодьях...