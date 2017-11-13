В Putin Team прибыло: хоккеист Малкин заявил о вступлении

«Putin team. Я в команде @aleksandrovechkinofficial», — написал спортсмен под фотографией, на которой он запечатлен вместе с президентом России.

О создании Putin Team в начале ноября заявил другой хоккеист, Александр Овечкин. «Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна», — написал тогда он в своем инстаграме.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле идею движения поддерживают. Песков отметил, что пока не может сказать, «в какой форме эта инициатива будет реализована». «Ведомости» в свою очередь сообщали, что движение может стать частью избирательной кампании Владимира Путина.

Собеседники газеты в администрации президента рассказали, что автором идеи Putin Team стала фирма «ИМА-консалтинг», которая ранее одержала победу в конкурсе Центризбиркома по разработке разъснительной кампании к президентским выборам 2018 года. Гендиректор компании Вартан Саркисов назвал данные о Putin Team неправдой.