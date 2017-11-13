В Putin Team прибыло: хоккеист Малкин заявил о вступлении

Нападающий российской сборной, играющий в НХЛ хоккеист Евгений Малкин заявил о присоединении к движению в поддержку президента Владимира Путина Putin Team. Об этом он написал в своем инстаграме.
Jevgenijus Malkinas (Rusija)
© Reuters/Scanpix

«Putin team. Я в команде @aleksandrovechkinofficial», — написал спортсмен под фотографией, на которой он запечатлен вместе с президентом России.

О создании Putin Team в начале ноября заявил другой хоккеист, Александр Овечкин. «Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна», — написал тогда он в своем инстаграме.

Статьи по теме:
ВИДЕО. Овечкин: "Я за Путина и не скрываю этого"  (16)
Putin Team: звезды российского спорта записываются в "команду Путина"  (14)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле идею движения поддерживают. Песков отметил, что пока не может сказать, «в какой форме эта инициатива будет реализована». «Ведомости» в свою очередь сообщали, что движение может стать частью избирательной кампании Владимира Путина.

Собеседники газеты в администрации президента рассказали, что автором идеи Putin Team стала фирма «ИМА-консалтинг», которая ранее одержала победу в конкурсе Центризбиркома по разработке разъснительной кампании к президентским выборам 2018 года. Гендиректор компании Вартан Саркисов назвал данные о Putin Team неправдой.

Putin team. Я в команде @aleksandrovechkinofficial

Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) Ноя 12 2017 в 8:38 PST

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Овечкин создает общественное движение в поддержку Путина (23)

Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и сборной...

Спорт в мире

Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Бельгии и Нидерландах

Более 20 полицейских пострадали в Брюсселе, когда...

В Putin Team прибыло: хоккеист Малкин заявил о вступлении

Нападающий российской сборной, играющий в НХЛ хоккеист...

Сейв вратаря Бобровского рассмешил даже его одноклубников

Российский вратарь Сергей Бобровский помог "Коламбусу"...

Кто едет в Россию на Чемпионат мира по футболу-2018 (2)

Отбор к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России...

Уверенная победа над чехами не помогла сборной России выиграть Кубок Карьяла

Сборная России по хоккею уверенно обыграла чехов в...

TOP новостей

Исповедь еще одной девушки: Бартас заманил в усадьбу и сексуально домогался (23)

После скандального заявления актрисы Юлии...

От государства получали 10 000 евро в месяц, но этого было мало (16)

Почти полмиллиона евро – столько на договоре с...

СМИ: Путин определился с участием в выборах, сценарий пока не ясен (27)

Президент РФ Владимир Путин уже определился, что будет...

Из-за обильных осадков на юге Клайпеды образовалось "озеро" (16)

13 ноября утром ряду жителей Клайпеды пришлось решать...

Обвинившая Бартаса в домогательствах актриса: я не удовлетворила его сексуальные фантазии (56)

Актриса Юлия Степонайтите, которая рассказала о том,...