В Putin Team прибыло: хоккеист Малкин заявил о вступлении

«Putin team. Я в команде @aleksandrovechkinofficial», — написал спортсмен под фотографией, на которой он запечатлен вместе с президентом России.
О создании Putin Team в начале ноября заявил другой хоккеист, Александр Овечкин. «Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна», — написал тогда он в своем инстаграме.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле идею движения поддерживают. Песков отметил, что пока не может сказать, «в какой форме эта инициатива будет реализована». «Ведомости» в свою очередь сообщали, что движение может стать частью избирательной кампании Владимира Путина.
Собеседники газеты в администрации президента рассказали, что автором идеи Putin Team стала фирма «ИМА-консалтинг», которая ранее одержала победу в конкурсе Центризбиркома по разработке разъснительной кампании к президентским выборам 2018 года. Гендиректор компании Вартан Саркисов назвал данные о Putin Team неправдой.
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