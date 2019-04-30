На 56-й минуте встречи арбитр Луиш Годинью без видимых причин остановил игру перед вводом мяча голкипером. В это время лайнсмен Жорже Крус, передав коллеге флажок, бодренько побежал в сторону подтрибунного помещения и скрылся под ареной.
Годинью со смехом объяснил произошедшее главным тренерам команд. Наставники обеих команд живо воспользовались незапланированной паузой, внося коррективы в игру своих подопечных.
29 апреля 2019 г.
Когда лайнсмен вернулся, главный арбитр со смехом показал ему красную карточку. Жорже встал к боковой линии, вытер пот со лба, и матч продолжился.
До отлучения помощника судьи по естественной нужде "Дешпортиву" вел 2:1, после - забил еще два мяча и победил со счетом 4:1.
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