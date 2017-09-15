Соперники подошли к полуфиналу с сериями из семи побед. Словения и Испания стали победителями своих групп, в первом раунде плей-офф тоже не знали проблем, а вот в четвертьфинале им пришлось потрудиться. Словенцы в самом результативном матче нынешнего турнира одолели другую команду-открытие ЧЕ-2017 — сборную Латвии (103:97), тогда как испанцы выбили немцев (84:72).
Перед полуфиналом сборная Испании отдыхала на день больше, но на результате игры этот факт не сказался. Чемпионы лидировали по счету всего один раз — на 19-й минуте после попадания Марка Газоля. На 4-й минцте Рубио с линии штрафных сравнял счет (6:6), в ближайшей атаке Драгич поразил кольцо соперника издали и в дальнейшем сборная Словении постоянно была впереди.
По ходу первой четверти словенцы уходили вперед на "+7", во второй испанцы постоянно держались рядом, но перехватить инициативу так и не сумели. В третьей 10-минутке разницу в пользу Словении впервые превысила 10 очков. Два дня назад в игре против словенцев в подобной ситуации дважды оказывалась сборная Латвии, которая смогла изменить ход матча и обеспечить напряженную концовку. А вот сборной Испании это оказалось не под силу.
После того, как Драгич на 33-й минуте забросил трехочковый, испанцы, по сути, выбросили белый флаг — разница превысила 20 очков (83:62). У главного фаворита ЧЕ в этом матче не пошли дальние броски (7 попаданий издали из 27 попыток), плохо выполняли штрафные (25/63), а 28 очков братьев Газолей оказалось мало, чтобы навязать борьбу. Испанцы провели свой самый малорезультативный матч на турнире (72 очка) и впервые позволили сопернику набрать более 73-х очков (92).
Продлившая победную серию до восьми игр сборная Словении в третий раз на ЧЕ добилась крупной победы (ранее над Исландией и Турцией). У нее по 15 очков набрали натурализированный американец Рэндолф и Драгич, а защитник Дончич был близок к трипл-даблу — на счету 18-летнего игрока "Реала" 11 очков, 12 подборов и 8 передач без единой потери.
Второй полуфинал между сборными России и Сербии состоится 15 сентября. Финал пройдет 17 сентября.
1/2 финала
Испания — Словения 72:92 (19:25, 26:24, 12:24, 15:19)
Испания: Пау Газоль 16, Рубио 13, Марк Газоль 12 + 10 подборов, Родригес 9, В.Эрнангомес 6, Сан-Эметерио 6, Х.Эрнангомес 5, Састре 3, Ориола 2.
Словения: Рэндолф 15, Драгич 15, Препелич 13, Видмар 12, Дончич 11, Блажич 7, Димец 7, Николич 7, Загорац 5.
14 сентября. Стамбул. "Синан Эрдем Доум". 4955 зрителей.
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