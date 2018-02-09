В Пхенчхане состоялось открытие зимней Олимпиады

После красочного театрального вступления состоялся традиционный парад олимпийцев. Первыми на арену вышли греческие спортсмены. Вслед за ними сборные пошли в алфавитном порядке.

Литва отправила на олимпиаду девять спортсменов: четырех биатлонистов, троих бобслеистов и двух горных лыжников. Флаг Литвы нес биатлонист Томас Каукенас.

Pjongčango žiemos olimpinių žaidynių atidarymo ceremonija Scanpix

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Завершили парад спортсмены из Южной Кореи и КНДР, которые прошли общей делегацией под одним общим флагом.

После дефиле олимпийцев продолжился красочный спектакль, знакомящий жителей планеты с колоритом Корейского полуострова. Главная тема действа — уникальное смешение технологий и национальных корейских мотивов.

В конце красочной церемонии президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил XXIII зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане открытыми. После принесения обязательной олимпийской клятвы заключительный этап эстафеты олимпийского огня увенчала торжественная процедура зажжения чаши на главной арене Игр. Ее доверили серебряному призеру Сочи-2014, знаменитой корейской фигуристке Ким Ю-На.

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Напомним, что российские спортсмены не смогут выступить на Играх-2018 под национальным флагом и использовать государственную символику из-за обвинений в допинговых махинациях четырехлетней давности. В Пхенчхане российские спортсмены будут соревноваться под олимпийским флагом и в специальном статусе "олимпийские атлеты из России".

Олимпийский флаг, под которым прошла делегация олимпийских атлетов из России, пронесла специально назначенная оргкомитетом Игр девушка-волонтер. Впервые в российской и советской истории эту миссию выполнил не спортсмен.

Pjongčango žiemos olimpinių žaidynių atidarymo ceremonija Scanpix

Талисманом Олимпийских игр стал белый тигр Сухоранг — защитник всех спортсменов и болельщиков. Это животное тесно связано с корейской мифологией, его считают символом доверия, силы и защиты.

Олимпийские соревнования уже идут полным ходом. За день до церемонии открытия начался турнир смешанных команд по керлингу. Первые комплекты наград будут разыграны 10 февраля — в лыжных гонках, биатлоне, шорт-треке, коньках и прыжках с трамплина.

Дизайн медалей разрабатывался на основе исторических и культурных традиций Южной Кореи. На лицевой линии стороне изображены цилиндрические диагональные линии, которые символизируют историю Олимпийских игр и стремление участников к победе. На задней стороне — символ спортивной дисциплины. Ленты медалей изготовлены из традиционных для Кореи тканей. Надписи на фонематическом письме корейского языка хангыле говорят о воле и солидарности спортсменов со всего мира.