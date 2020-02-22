В номерах российских биатлонистов итальянская полиция провела обыски

"В полицию написано официальное письмо от Международного союза биатлонистов, потому что Александр Касперович (личный тренер Александра Логинова) находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации", - сказал в эфире телеканала "Матч ТВ" глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Александра Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в ордере полиции, который выписан на имя Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.

"Спали с Гараничевым, проснулись от того, что к нам вломились, - дополнил историю в телеэфире Александр Логинов (на фото). - Карабинеры сами открыли дверь. Сразу забрали "оружие", видимо, как у самых опасных преступников. Просили сидеть на месте в одних трусах. Мы смотрели, как проверяли вещи. Их интересовали только мои вещи, потом я попросил, чтобы пришел компетентный переводчик - наш менеджер Екатерина. Проверили документы, которые они привезли, это был запрос IBU. Какое-то недоверие от них.

Были ли какие-то разговоры, что я опоздал на какие-то допинг-тексты? Нет, конечно. Им это нужно было именно в шесть утра. Забрали компьютер, личные вещи, телефон. За телефон больше всего обидно. Я не против, если бы они его проверили, что-то скопировали, но забирать… Это же личное. В 2020 году это необходимо для жизни.

Ничего не предъявляли. Это все очень сильно расстраивает. Верю, что это не будет замято, а будет хороший, положительный итог. Это сильно расстраивает, если это не беспредел, то близко к этому. Спасибо болельщикам за поддержку, мы не сломаемся. У нас менталитет не такой".

Логинов на текущем чемпионате мира выиграл золотую медаль в спринте, а затем бронзовую награду в гонке преследования. Он также включен в состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится сегодня.

В 2014 году Логинов Международным союзом биатлонистов был дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина, срок наказания российского спортсмена истек 25 ноября 2016 года.

"Генконсульство России в Милане проверяет появившуюся в СМИ информацию об обысках в номерах биатлонистов российской сборной", - передает РИА Новости.

Дипломаты также связываются с полицией "для выяснения ситуации и установки обстоятельств происходящего".

"В Антерсельву, где проходит чемпионат мира по биатлону и сейчас находится российская сборная, направлен сотрудник ГК России в Милане для оказания содействия российским спортсменам на месте", - отметили в дипмиссии.