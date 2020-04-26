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Руководство Национальной хоккейной лиги и профсоюз игроков лиги активизировали переговоры о возможном возобновлении сезона, сообщает New York Post. В переговорах от НХЛ принимают участие комиссионер лиги Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, а также вице-президенты Колин Кэмпбелл и Стив Петрос.
"Washington Capitals“ pirmąkart tapo NHL čempione
"Washington Capitals“ pirmąkart tapo NHL čempione
© AP / Scanpix

От профсоюза в переговорах участвуют его руководитель Дон Фер, а также Мэтью Шнайдер, Дон Завело и Стив Уэбб. Кроме того, сообщается, что участниками переговоров являются ряд игроков - Коннор Макдэвид, Джон Таварес, Джеймс ван Римсдайк.

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На данный момент стороны обсуждают не столько детали, сколько саму концепцию возобновления сезона. На данный момент существует вариант с проведением оставшихся матчей в нескольких городах, основными из которых являются Торонто и Коламбус.

Помимо мест проведения, особое внимание уделяется сохранению безопасности для здоровья всех участников матчей.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, позднее лига продлила период самоизоляции до 30 апреля.

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