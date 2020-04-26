От профсоюза в переговорах участвуют его руководитель Дон Фер, а также Мэтью Шнайдер, Дон Завело и Стив Уэбб. Кроме того, сообщается, что участниками переговоров являются ряд игроков - Коннор Макдэвид, Джон Таварес, Джеймс ван Римсдайк.

NHL restart plans intensify with player health concerns at forefront https://t.co/acAoCFyz2m pic.twitter.com/TxwgbFTbzf — New York Post (@nypost) April 25, 2020

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На данный момент стороны обсуждают не столько детали, сколько саму концепцию возобновления сезона. На данный момент существует вариант с проведением оставшихся матчей в нескольких городах, основными из которых являются Торонто и Коламбус.

Помимо мест проведения, особое внимание уделяется сохранению безопасности для здоровья всех участников матчей.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, позднее лига продлила период самоизоляции до 30 апреля.