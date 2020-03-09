В матчах УЕФА из-за коронавируса отказались от рукопожатий

На фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в матчах, проводимых Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), игроки перед стартовым свистком больше не будут пожимать руку своим соперникам и рефери. Об этом уведомила пресс-служба УЕФА на сайте организации в воскресенье, 8 марта.
Как говорится в сообщении, решение об отказе от рукопожатий перед матчами было принято в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью сократить до минимума риск дальнейшего распространения коронавируса. Действовать соответствующее распоряжение руководства УЕФА будет до "появления дальнейших уведомлений".
По данным сайта Worldometers, на котором в режиме реального времени ведется статистика заражений коронавирусом, говорится, что по состоянию на утро 9 марта во всем мире зарегистрирован 110 071 случай заражения этой инфекцией. От пневмонии COVID-19, которая развивается у некоторых пациентов, по всему миру уже скончались 3830 человек.
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