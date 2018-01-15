В клубе КХЛ уволили третьего главного тренера за один сезон

"Андрей Владимирович ушел в отставку. Исполнять его обязанности будет Олег Леонтьев, тренерский штаб остается в нынешнем составе", — сообщили в пресс-службе дальневосточного клуба.

По информации "Чемпионата", причиной ухода Разина стало отсутствие гарантий по контракту. 44-летний специалист работал по трудовому договору, но так и не подписал типовое соглашение КХЛ.

Генеральный директор "Адмирала" Сергей Сошников так прокомментировал отставку Разина: "Мы не договорились. Он некомфортно себя чувствовал из-за перемены часового пояса, насколько я понял".

Разин возглавил "Адмирал" 28 декабря 2017 года, заключив контракт до конца сезона-2019/20. Под его руководством владивостокцы потерпели два поражения, а потом одержали три победы подряд. После 50 игр "Адмирал" занимает в Восточной конференции 12-е место, отставая от зоны плей-офф на 18 очков.

Это уже третья тренерская отставка в "Адмирале" в сезоне. Ранее своих постов лишились Фредрик Стилльман и Александр Андриевский.