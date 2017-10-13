В КХЛ может появиться клуб из Ташкента

Хоккейный клуб из Ташкента может появиться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в течение двух ближайших сезонов, сообщает агентство "Р-Спорт".
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На данный момент в КХЛ играют 27 клубов из семи стран — России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Китая, Финляндии и Словакии. Ранее агентство "Р-Спорт" сообщило, что по итогам сезона-2017/18 три клуба покинут чемпионат.

По словам председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко, лига будет "избавляться от несоответствующих регламенту клубов".

Какие именно клубы покинут лигу, пока неизвестно. В прошлом году из КХЛ выбыли "Металлург" (Новокузнецк) и "Медвешчак" (Загреб).

В следующем сезоне, либо в сезоне-2019/20 лигу может пополнить ташкентский клуб "Бинокор". С конца января в столице Узбекистана ведется строительство ледового комплекса "Хумо Арена", рассчитанного на 12 тысяч зрителей в "хоккейном" варианте.

Завершение строительства запланировано на осень 2018 года.

Финансированием клуба может заняться одна из структур международной нефтесервисной группы ERIELL — это один из партнеров КХЛ, который активно работает в Узбекистане.

Владельцы компании заинтересованы в появлении клуба в КХЛ, но переговоры между узбекской стороной и лигой начнутся лишь тогда, когда станет известна точная дата сдачи дворца в эксплуатацию.

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