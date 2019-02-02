В Италии из-за травмы футболиста матч завершился уже на первой минуте

Скавоне в результате столкновения еще в воздухе потерял сознание, после чего упал на газон. Игра тут же была прервана, а на поле выехала машина скорой помощи, на которой 31-летнего спортсмена увезли в госпиталь.
Футболисты, находившиеся в шоке от увиденного, попросили главного арбитра перенести матч. Рефери, посовещавшись с помощниками, согласился. Новую дату проведения встречи объявят позднее.
По информации итальянских СМИ, состояние пострадавшего оценивается как стабильное, он пришел в себя в госпитале. У футболиста не было выявлено внутренних кровотечений, однако все равно было принято решение оставить Скавоне под присмотром медиков еще на сутки.
#lecceascoli #scavone ora é cosciente lo stanno portando via pic.twitter.com/Vhd1sSLJVW— 🇩🇿 OLD BUT GOLD 🇩🇿 (@BaloumiMilano) 1 лютого 2019 р.
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