Согласно информации источника, в данный момент вес 26-летнего нападающего составляет 104 килограмма. Новые работодатели Роелу хотят, чтобы бельгиец весил не более центнера.

Футболист уже сел на диету и будет тренироваться дополнительно, чтобы восстановить оптимальные физические кондиции. В клубе не исключают, что игрок может пропустить матч первого тура чемпионата Италии с "Лечче", который состоится 26 августа.

Контракт с "Интером" футболист подписал сроком на пять лет - до 30 июня 2024 года. В сезоне-2018/19 форвард забил 15 мячей и отдал четыре результативные передачи в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.







