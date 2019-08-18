Согласно информации источника, в данный момент вес 26-летнего нападающего составляет 104 килограмма. Новые работодатели Роелу хотят, чтобы бельгиец весил не более центнера.
Футболист уже сел на диету и будет тренироваться дополнительно, чтобы восстановить оптимальные физические кондиции. В клубе не исключают, что игрок может пропустить матч первого тура чемпионата Италии с "Лечче", который состоится 26 августа.
Контракт с "Интером" футболист подписал сроком на пять лет - до 30 июня 2024 года. В сезоне-2018/19 форвард забил 15 мячей и отдал четыре результативные передачи в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.
🏙️ | LUKAKU
⚽️ Preparatevi, il gigante è arrivato#WelcomeRomelu #NotForEveryone #FCIM pic.twitter.com/6KTPemuUs0
— Inter (@Inter) August 12, 2019
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