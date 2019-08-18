Миланский "Интер" недоволен избыточным весом форварда Ромелу Лукаку, который перешел в клуб этим летом из "Манчестер Юнайтед" за рекордные для итальянской команды 65 млн евро, сообщает Corriere dello Sport.
Romalu Lukaku
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Согласно информации источника, в данный момент вес 26-летнего нападающего составляет 104 килограмма. Новые работодатели Роелу хотят, чтобы бельгиец весил не более центнера.

Футболист уже сел на диету и будет тренироваться дополнительно, чтобы восстановить оптимальные физические кондиции. В клубе не исключают, что игрок может пропустить матч первого тура чемпионата Италии с "Лечче", который состоится 26 августа.

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Контракт с "Интером" футболист подписал сроком на пять лет - до 30 июня 2024 года. В сезоне-2018/19 форвард забил 15 мячей и отдал четыре результативные передачи в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.



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