После первого тайма римляне вели 1:0 после гола Ундера. Но во втором тайме точные удары аргентинца Феррейры и бразильца Фреда помогли "Шахтеру" переломить ход встречи и добиться победы 2:1.

В Севилье сошлись одноименный клуб и английский "Манчестер Юнайтед". В первом тайме опасных моментов почти не было, во втором игра пошла веселее, но своими шансами команды не воспользовались — 0:0. Этот матч стал единственным из сыгранных в 1/8 финала, в котором не было голов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

Севилья Испания — Манчестер Юнайтед Англия 0:0

Севилья: Рико, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Васкес, Нзонзи, Сарабия, Банега (Писарро, 89), Корреа, Муриэль (Сандро Рамирес, 85).

МЮ: Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Валенсия, Янг, Мактомини, Матич, Мата (Марсьяль, 80), Эррера (Погба, 17), Санчес (Рэшфорд, 75), Лукаку.

Предупреждения: Нзонзи (21), Санчес (41).

Шахтер Украина — Рома Италия 2:1 (0:1)

Голы: Феррейра 52, Фред 71 — Ундер 41.

Шахтер: Пятов, Кривцов (Ордец, 45), Исмаили, Бутко, Ракицкий, Степаненко, Фред, Тайсон, Марлос, Бернард (Коваленко, 90), Феррейра.

Рома: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци (Бруно Перес, 72), де Росси, Стротман, Наингголан (Дефрель, 83), Ундер (Жерсон, 71), Перотти, Джеко.

Предупреждение: Феррейра (80), Тайсон 90, Перотти 90.