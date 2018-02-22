После первого тайма римляне вели 1:0 после гола Ундера. Но во втором тайме точные удары аргентинца Феррейры и бразильца Фреда помогли "Шахтеру" переломить ход встречи и добиться победы 2:1.
В Севилье сошлись одноименный клуб и английский "Манчестер Юнайтед". В первом тайме опасных моментов почти не было, во втором игра пошла веселее, но своими шансами команды не воспользовались — 0:0. Этот матч стал единственным из сыгранных в 1/8 финала, в котором не было голов.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи
Севилья Испания — Манчестер Юнайтед Англия 0:0
Севилья: Рико, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Васкес, Нзонзи, Сарабия, Банега (Писарро, 89), Корреа, Муриэль (Сандро Рамирес, 85).
МЮ: Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Валенсия, Янг, Мактомини, Матич, Мата (Марсьяль, 80), Эррера (Погба, 17), Санчес (Рэшфорд, 75), Лукаку.
Предупреждения: Нзонзи (21), Санчес (41).
Шахтер Украина — Рома Италия 2:1 (0:1)
Голы: Феррейра 52, Фред 71 — Ундер 41.
Шахтер: Пятов, Кривцов (Ордец, 45), Исмаили, Бутко, Ракицкий, Степаненко, Фред, Тайсон, Марлос, Бернард (Коваленко, 90), Феррейра.
Рома: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци (Бруно Перес, 72), де Росси, Стротман, Наингголан (Дефрель, 83), Ундер (Жерсон, 71), Перотти, Джеко.
Предупреждение: Феррейра (80), Тайсон 90, Перотти 90.
Все призеры 13-го дня Олимпиады и медальный зачет: россиян лишили бронзы в керлинге (3)
Сегодня на Олимпийских играх в Пхенчхане были...
Белорусские биатлонистки выиграли олимпийскую эстафету, Домрачева вошла в историю (10)
Команда Беларуси в составе Надежды Скардино, Ирины...
В Харькове "Шахтер" одержал волевую победу над "Ромой" в Лиге чемпионов (1)
В футбольной Лиге чемпионов состоялись еще два матча 1/8...
Российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова отказались от завоеванных медалей (45)
Российские керлингисты Александр Крушельницкий и...
Все призеры 12-го дня Олимпиады и медальный зачет: у россиян теперь 13 медалей (9)
21 февраля на Олимпиийских Играх в Пхенчхане было...
TOP новостей
Грибаускайте встретится с президентом США Дональдом Трампом (239)
Президент США Дональд Трамп 3 апреля встретится в...
Правящие Литвы готовят новое решение по содровским налогам (29)
Справедливо ли, что один за услугу платит 5 евро, а...
Линкявичюс: США не позволят России делать все, что ей хочется (177)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...
На главной магистрали в Литве стало меньше радаров (4)
Внимательные водители уже заметили, что на основной...