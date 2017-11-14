Известный французский горнолыжник Давид Пуассон погиб во время тренировочного спуска в Канаде. Об этом сообщает AFP со ссылкой на федерацию лыжных видов спорта Франции.
© AFP / Scanpix

Трагедия произошла на горнолыжном курорте Накиска. Спортсмен разбился при спуске с горы. Ему было 35 лет.

Пуассон — участник четырех чемпионатов мира и двух Олимпиад. Француз был признанным мастером скоростных дисциплин. В 2013 году он стал бронзовым призером чемпионата мира в скоростном спуске. На этапах Кубка мира он 11 раз попадал в десятку лучших спортсменов.

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