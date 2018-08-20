В Голландии арбитры засчитали гол-фантом

В матче 1/128 финала Кубка Голландии между командами "Стапхорст" и ГОЕС был забит мяч-фантом, сообщает "Советский спорт".
© AFP / Scanpix

Игра завершилась победой "Стапхорста" со счетом 4:0. Один из голов команды, который был засчитан, получился курьезным. Мяч через небольшую дырку с внешней стороны сетки залетел внутрь, однако главный судья со своими помощниками решил, что снаряд был отправлен в сетку ворот по правилам, и засчитал его.

Видео с эпизодом размещено в твиттер-аккаунте Omroep Zeeland Sport.

Один из самых известных голов-фантомов на счету экс-нападающего "Байера" Штефана Кисслинга. Позднее немец извинился за этот мяч в игре с "Хоффенхаймом".

Газета.ру
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