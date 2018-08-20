В Голландии арбитры засчитали гол-фантом

Игра завершилась победой "Стапхорста" со счетом 4:0. Один из голов команды, который был засчитан, получился курьезным. Мяч через небольшую дырку с внешней стороны сетки залетел внутрь, однако главный судья со своими помощниками решил, что снаряд был отправлен в сетку ворот по правилам, и засчитал его.
Видео с эпизодом размещено в твиттер-аккаунте Omroep Zeeland Sport.
Hét moment van @vvgoes tegen @vvstaphorst in de KNVB Beker. De goal die geen goal mocht zijn. #goesta pic.twitter.com/Rsr2Fvbycd— Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) August 18, 2018
Один из самых известных голов-фантомов на счету экс-нападающего "Байера" Штефана Кисслинга. Позднее немец извинился за этот мяч в игре с "Хоффенхаймом".
"Одно повторение не засчитали". Белорус установил рекорд Гиннесса
"Что бы ты ни сделал в воркауте, Максим уже сделал это...
"Атлетико" в третий раз выиграл Суперкубок УЕФА
Футбольный клуб "Атлетико" из Мадрида в третий раз в...
В обновленном кодексе этики ФИФА исчезло слово "коррупция" (3)
Международная федерация футбола ( ФИФА ) изменила...
"Зенит" потерпел от минского "Динамо" самое крупное за 29 лет поражение в еврокубках (6)
Питерский " Зенит ", проиграв на выезде минскому "Динамо"...
TOP новостей
Жизнь в литовском райском уголке: реальность не похожа на то, что видят туристы (2)
Дюны, лес, с одной стороны - Куршский залив, с другой -...
"Крупный русский человек": как относятся к Борису Ельцину на родине первого президента России? (131)
Алкоголик, пропивший полстраны, или национальный лидер,...
На этой неделе в Вильнюсе будет открыт сквер имени Бориса Немцова (6)
На этой неделе в Вильнюсе будет открыт сквер имени...
Предприниматели рады: отдыхающие едут и на озера и к рекам (6)
Владельцы усадеб сельского туризма в Литве потирают...
В Литве решается проблема электрических самокатов (14)
Литовские ведомства решают вопрос электросамокатов,...