В финалах Australian Open сыграют Федерер — Чилич и Халеп — Возняцки

В мужской части турнира первым финалистом стал Марин Чилич. Шестая ракетка мира в трех партиях переиграл британца Кайла Эдмунда (49-й в рейтинге), который ранее прошел южноафриканца Кевина Андерсона (11-й посев) и болгарина Григора Димитрова (3-й).

Чилич вышел в свой третий финал "Большого шлема" и первый — в Австралии. У 29-летнего хорвата есть титул US Open-2014 и поражение в решающем матче на "Уимблдоне-2017" от Роджера Федерера.

Вторая ракетка мира Федерер вышел в 30-й финал "Большого шлема" после того, как его соперник по полуфиналу 21-летний кореец Хен Чон (57-й в рейтинге) отказался от борьбы при счете 1:6, 2:5. Роджер стал первым игроком, который сыграет в 30 шлемовых финалах (у Рафаэля Надаля — 23 финала). На пути к финалу и защите прошлогоднего титула в Мельбурне 36-летний швейцарец не проиграл ни одного сета. Если Федерер победит в финале, то этот титул станет для него шестым на AusOpen (сравняется с Новаком Джоковичем) и 20-м на "мэйджорах" (рекорд).

У женщин экс-первая ракетка мира Возняцки в полуфинале в двух сетах победила бельгийку Элизе Мертенс (WTA 37) и вышла в свой третий финал "Большого шлема" (и первый — в Мельбурне).

Если матч Возняцки — Мертенс продолжался один час и 37 минут, то поединок Халеп — Кербер — два часа и 20 минут. В дебюте румынке хватило 15 минут, чтобы повести 5:0. Немка быстро отыграла три гейма, но затем не удержала свою подачу — 3:6. Вторая партия осталась за чемпионкой AusOpen-2016 Ангелик Кербер (6:4), а третий сет был очень упорным и завершился со счетом 9:7 в пользу Халеп. Для Кербер это поражение стало первым в сезоне.

Финал Халеп — Возняцки пройдет 27 января. Будущая чемпионка турнира также возглавит мировой рейтинг. Ранее финалистки по два раза выходили в финалы турниров "Большого шлема", но ни разу не брали титул. Так, 27-летняя датчанка, осенью прошлого года впервые в карьере выигравшая итоговый турнир WTA, играла в финалах US Open-2009 (проиграла бельгийке Ким Клийстер) и 2014 (проиграла американке Серене Уильямс). Ранее 26-летняя румынка дважды неудачно играла в финалах "Ролан Гаррос"-2014 (проиграла россиянке Марии Шараповой) и 2017 (проиграла латвийке Алене Остапенко).

AusOpen. 1/2 финала

Мужчины

Марин Чилич (Хорватия, 6) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:2 7:6 6:2

Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Хен Чон (Южная Корея) — 6:1 5:2, отказ

Женщины

Каролин Возняцки (Дания, 2) — Элиза Мертенс (Бельгия, 37) — 6:3 7:6 (7:2)

Симона Халеп (Румыния, 1) — Ангелик Кербер (Германия, 21) — 6:3 4:6 9:7