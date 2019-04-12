В "Феррари" довольны отношением к делу Шумахера-младшего

Подход к работе у немецкого гонщика Мика Шумахера такой же, как и у его отца - семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера. Такое мнение высказал руководитель команды "Феррари" Маттиа Бинотто.
Mickas Schumacheris
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"Я впервые за долгие годы увидел Мика. Я смотрел на него и не находил внешнего сходства с Михаэлем, - цитирует Бинотто faz.net. - Но то, как он ведет себя, напоминает его отца. Я говорю о подходе Мика к работе, его интересе к болиду, обсуждении технических деталей".

"Мик все время уделяет внимание машине, говорит с механиками, в этом он действительно очень похож на отца, - продолжил руководитель "Феррари". - Во время тестов нам было важно оценивать не самого Мика, а болид. Для него сейчас важно учиться, день за днем он прогрессирует и идет к своим целям в "Формуле-2".

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Мик Шумахер стал членом академии "Феррари" в январе 2019 года. Прошлый сезон он провел в европейской "Формуле-3", став чемпионом гоночной серии.

В текущем сезоне немец выступает в "Формуле-2". В начале апреля он провел первые тесты за рулем болида "Формулы-1", по одному дню отработав в составах "Феррари" и "Альфа Ромео".

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