В деле о гибели футболиста Эмилиано Сала появился подозреваемый

Полиция графства Дорсет на юго-западе Англии, расследующая обстоятельства гибели в авиакатастрофе перспективного аргентинского футболиста, нападающего клуба "Кардифф" Эмилиано Сала, задержала британца по подозрению в причинении смерти по неосторожности.
Emiliano Sala
© DELFI montažas / Scanpix

28-летний Сала погиб 21 января этого года вместе с 59-летним пилотом Дэвидом Ибботсоном. Незадолго до полета он подписал контракт с валлийским "Кардиффом" и направлялся в расположение клуба из Франции. Для валлийского клуба этот трансфер стал самым крупным в истории - стоимость сделки оценивается в 15 млн фунтов стерлингов.

Представитель полиции Дорсета сказал, что 64-летний мужчина из Северного Йоркшира был задержан, а затем освобожден. Его имя не называется, он сотрудничает со следствием.

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По данным полиции, йоркширец подозревается в совершении противоправных действий, повлекших причинение смерти по неосторожности.

В полиции уточнили, что семьи погибших при крушении самолета были поставлены в известность о задержании подозреваемого.

Самолет, на борту которого находился известный футболист, пропал с радаров к северу от острова Гернси в проливе Ла-Манш. Тело футболиста было найдено только в феврале, тело погибшего пилота так и не нашли.

После того как полиция острова прекратила поиски пропавшего самолета и заявила, что шансы найти выживших крайне низки, поисковую операцию вели частные суда.

Координировал поисковые работы представитель семьи футболиста, океанограф Дэвид Мирнс. Для финансирования этих работ было собрано в общей сложности 324 тыс. фунтов стерлингов (около 420 тыс. долларов) частных пожертвований.

Эмилиано Сала провел почти всю карьеру во французских клубах и был одним из самых результативных нападающих в чемпионате Франции. Последние три года он выступал за "Нант".

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