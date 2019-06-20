28-летний Сала погиб 21 января этого года вместе с 59-летним пилотом Дэвидом Ибботсоном. Незадолго до полета он подписал контракт с валлийским "Кардиффом" и направлялся в расположение клуба из Франции. Для валлийского клуба этот трансфер стал самым крупным в истории - стоимость сделки оценивается в 15 млн фунтов стерлингов.
Представитель полиции Дорсета сказал, что 64-летний мужчина из Северного Йоркшира был задержан, а затем освобожден. Его имя не называется, он сотрудничает со следствием.
По данным полиции, йоркширец подозревается в совершении противоправных действий, повлекших причинение смерти по неосторожности.
В полиции уточнили, что семьи погибших при крушении самолета были поставлены в известность о задержании подозреваемого.
Самолет, на борту которого находился известный футболист, пропал с радаров к северу от острова Гернси в проливе Ла-Манш. Тело футболиста было найдено только в феврале, тело погибшего пилота так и не нашли.
После того как полиция острова прекратила поиски пропавшего самолета и заявила, что шансы найти выживших крайне низки, поисковую операцию вели частные суда.
Координировал поисковые работы представитель семьи футболиста, океанограф Дэвид Мирнс. Для финансирования этих работ было собрано в общей сложности 324 тыс. фунтов стерлингов (около 420 тыс. долларов) частных пожертвований.
Эмилиано Сала провел почти всю карьеру во французских клубах и был одним из самых результативных нападающих в чемпионате Франции. Последние три года он выступал за "Нант".
В деле о гибели футболиста Эмилиано Сала появился подозреваемый
Полиция графства Дорсет на юго-западе Англии,...
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