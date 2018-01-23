Как сообщалось, ранее исполком МОК принял решение о том, что на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане смогут выступить только "чистые" от допинга российские спортсмены под олимпийским флагом. Их отбором занимаются две специальные комиссии.

Комиссия МОК во главе с Валери Фурнерон по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список спортсменов, которым будет запрещено стартовать в Пхенчахане даже под флагом МОК. На первой стадии отсева МОК сократил список из 500 претендентов на 111 человек<, оставив в нем 389 фамилий. 80 процентов из одобренных спортсменов не участвовали в Сочи. Помимо этого, МОК не допустил к Играм 51 тренера и 10 медицинских сотрудников. Ожидается, что в итоге в Пхенчхан отправится около 258 российских атлетов. Окончательный состав российской делегации определится 28 января. Информация о недопущении различных российских спортсменов на Игры в Пхенчхан есть как официальная, так и неофициальная. Портал Delfi обобщил ситуацию, что известно на данный момент.

Шипулин, Устюгов и Ан получили "бан"

Часть отстраненных атлетов не фигурирует в докладе Ричарда Макларена и не была дисквалифицирована комиссией Освальда. По словам первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова, среди вычеркнутых на поездку на ОИ-2018 оказались даже лидеры команды с незапятнанной репутацией. Поздняков добавил, что переговоры ОКР с делегацией МОК в Москве продолжаются и окончательных решений еще не принято.

22 января стало известно, что комиссия МОК не допустила до Олимпиады Виктора Ана — шестикратного олимпийского чемпион по шорт-треку — из-за упоминания его имени в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. До 2011 года Ан представлял сборную Южной Кореи, став трехкратным олимпийским чемпионом на Играх-2006 в Турине. В 2011 году спортсмен принял российское гражданство, и на Играх в Сочи завоевал три золотые награды.

Вместе с 32-летним Виктором Аном из числа участников вычеркнуты еще двое шорт-трекистов — Владимир Григорьев (олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете, пятикратный чемпион Европы) и Денис Айрапетян.

Решением МОК, к Олимпиаде могут готовиться всего трое шорт-трекистов — Семен Елистратов, Павел Ситников и Александр Шульгинов. Таким образом, сборная России не сможет выступить в эстафете на Играх-2018.

23 января стало известно, что МОК не допустил до Олимпиады-2018 олимпийского чемпиона-2014 биатлониста Антона Шипулина и двукратного чемпиона мира-2017 лыжника Сергея Устюгова.

"Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Дениса Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют", — цитирует Позднякова ТАСС.

По информации газеты "Советский спорт", ряд российских спортсменов не был допущен к Пхенчхану-2018 из-за информации из базы данных РУСАДА (база тестирования российских спортсменов за период 2012-2015 находится в распоряжении МОК).

"Главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении WADA еще в ноябре 2017 года. В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются", — сообщил источник "Советского спорта".

Источник, близкий к эксперту Всемирного антидопингового агентства Ричарду Макларену, рассказал французскому изданию Le Monde, что с допинг-пробами Шипулина и Ана, взятыми во время Игр-2014, были проведены некие манипуляции.

Кроме Антона Шипулина не допущены до Олимпиады еще двое биатлонистов — Алексей Волков и Евгений Гараничев, сообщает ТАСС.

Четыре хоккеиста, фигуристы, бобслеисты и саночницы

Помимо них не допущены до Игр фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, и четыре хоккеиста — защитники Антон Белов и Михаил Науменков, нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин.

По информации российских СМИ, Плотников летом 2017 года получил предупреждение от ИИХФ за нарушение допинговых правил. Белов в 2012 году был дисквалифицирован на три месяца после обнаружения в его пробе запрещенного препарата. Ничушкин и Науменков в своей карьере не нарушали допинговых правил. Остальные кандидаты в сборную России по хоккею допущены к участию в Играх.

В заявлении Федерации фигурного катания на коньках России сказано, что МОК без объяснения причин не допустил до Игр Столбову (парное катание) и Букина (танцы на льду).

20 января Букин и Александра Степанова стали бронзовыми призерами чемпионата Европы в соревнованиях танцевальных пар. За два дня до этого Столбова в паре с Федором Климовым выиграла серебряную медаль континентального первенства. Обе пары были включены ФФККР в состав участников Олимпиады-2018.

"Абсурдное решение МОК нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности, неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры. Мы намерены незамедлительно начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам", — сказано в заявлении ФФККР.

Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин заявил, что российские саночницы Татьяна Иванова и Виктория Демченко не допущены к Пхенчхану-2018 по решению МОК, при этом их вклютат в заявку на Игры, сообщает "Р-Спорт".

Иванова была пожизненно дисквалифицирована МОК за "допинг" в Сочи-2014. Виктория Демченко, дочь пожизненно дисквалифицированного МОК Альберта Демченко, не принимала участие в Сочи-2014, а выступала в то время на юниорских соревнованиях.

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что, по предварительной информации, МОК отклонил заявки на участие в Олимпиаде-2018 российских конькобежцев Дениса Юскова, Павла Кулижникова и других лидеров российской сборной.

"По мужской команде у нас 90% списка в конькобежном спорте отклонено, никто из лидеров — Юсков, Кулижников, по предварительной информации, приглашения не получат. У женской команды отклонено 80% заявки. Там, опять же, по предварительной информации, остается только Ольга Граф, Ангелина Голикова, Наталья Воронина. Соответственно, предварительно отклонена и заявка Руслана Захарова, который ранее выступал в шорт-треке. Мы отправим в МОК списочный состав по дистанциям, и окончательный ответ ожидается 28 января", — сказал Кравцов для РИА "Новости".

Бобслеисты команды России Роман Кошелев и Юлия Шокшуева не смогут принять участие в Олимпиаде-2018, сообщает официальный сайт Федерации бобслея России. Они не получили приглашения Международного олимпийского комитета для участия в соревнованиях.

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников сообщил, что все российские горнолыжники, которые претендуют на включение в состав участников Олимпиады-2018, предварительно допущены к турниру. В список участников также должен войти победитель и призер этапов Кубка мира Александр Хорошилов, отмечает "Спорт-Экспресс".

Реакция в Госдуме и Кремле на отстранение ведущих спортсменов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал сожаление решением МОК не допустить к Пхенчхану-2018 ряда российских лидеров. "Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются", — цитирует Пескова "Р-Спорт".

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что, несмотря на массовый не допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2018, никто из участников не будет бойкотировать турнир, передает "Спорт-Экспресс".

"Я думаю, что до бойкота не дойдет. На олимпийском собрании спортсмены четко высказали свою позицию, которая была одобрена олимпийским комитетом. В МОК будет отправлен список, куда войдут все сильнейшие наши спортсмены. Пока все списки являются предварительными", — заметил он.

Помощник президента РФ, имя которого не называется, на встречах с руководителями по зимним видам спорта "в мягкой форме" рекомендовал отказаться от поездки в Южную Корею, сообщил спортивный агент Андрей Митьков, которого цитирует агентство "Весь спорт". Агентство отмечает, что помощником президента России, курирующим спорт, является Игорь Левитин. Еще одна его спортивная должность — вице-президент Олимпийского комитета России.

Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев полагает, что "недопуск спортсменов, у которых не было допингового прошлого, — это целенаправленные действия против России".

"Все это предпринимается для того, чтобы у России лопнуло терпение, и мы послали их куда подальше и не поехали на Олимпиаду вообще. Грубо говоря, если мы съедаем вот это решение МОК, то нам подкинут еще кого-нибудь. Нас вынуждают вообще не ехать на Игры", — сказал Валуев в интервью РИА "Новости".

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что российским спортсменам, возможно, стоит пересмотреть решение ехать в Пхенчхан-2018. "Нас очень хотели спровоцировать на бойкот решениями комиссии Шмида и исполнительного комитета МОК. Поняв, что бойкота они не добились, решили действовать таким иезуитским способом — не допускать российских лидеров с идеальной репутацией. Это попахивает политическим шантажом, а также создает условия для нечестной победы на Олимпиаде спортсменов из других стран", — заявил Дегтярев для "Спорт-Экспресс".

"Черный список МОК" будет только пополняться

Газета "Спорт-Экспресс" составила предварительный список российских спортсменов, которые попали в "черный список" МОК, фамилии которых уже названы официально или появились в СМИ (звездочкой помечены атлеты с допинговыми историями в прошлом).

В список вошли: Антон Белов* (хоккей), Сергей Плотников* (хоккей), Валерий Ничушкин (хоккей), Михаил Науменков (хоккей), Антон Шипулин (биатлон), Александр Логинов* (биатлон), Ирина Старых* (биатлон), Сергей Устюгов (лыжи), Евгений Дементьев* (лыжи), Денис Юсков *(коньки), Павел Кулижников* (коньки), Руслан Захаров (коньки), Виктор Ан (шорт-трек), Владимир Григорьев (шорт-трек), Татьяна Бородулина* (шорт-трек), Евгения Захарова (шорт-трек), Денис Айрапетян (шорт-трек), Ксения Столбова (фигурное катание, в паре с Федором Климовым), Иван Букин (фигурное катание, в дуэте с Александрой Степановой), Виктория Демченко (сани), Дмитрий Васильев* (прыжки с трамплина).

Кроме того, "Спорт-Экспресс" приводит список действующих российских спортсменов из числа олимпийцев в Сочи-2014, пожизненно дисквалифицированные МОК на основании разбирательства комиссии Денниса Освальда (список — здесь).