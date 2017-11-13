Уверенная победа над чехами не помогла сборной России выиграть Кубок Карьяла



Центрфорвард московского ЦСКА Григоренко отличился на 5-й, 12-й и 34-й минутах. Еще по шайбе у россиян забросили Кирилл Капризов (24') и Динар Хафизуллин (56'). У проигравших точными бросками отметились Доминик Кубалик (31') и Якуб Клепиш (60').

"Залетало все, спасибо партнерам, — сказал Григоренко, комментируя свою результативную игру. — Хорошо сыграли и на радостной ноте закончили турнир. Еще много времени до Олимпиады, нам еще работать и работать. Хочется верить, что я сделал шаг вперед на пути в олимпийскую сборную".

Напомним, что после поражения от финнов (2:3) сборная России уверенно обыграла швейцарцев (6:2). В трех матчах команда Олега Знарка набрала шесть очков и заняла второе место.

Победителем домашнего турнира стала сборная Финляндии под руководством Лаури Марьямяки. Финны после побед над Россией (3:2) и Швецией (3:1) в последнем туре обыграли и канадцев (4:3).

Второй этап Евротура пройдет в декабре в России.

Кубок Карьяла

Россия — Чехия — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 Григоренко (Токранов), 4:23. 2:0 Григоренко (Калинин), 11:10. 3:0 Капризов (Гусев, Нестеров), 23:40–бол. 3:1 Кубалик (Коварж, Ржепик), 30:36–бол. 4:1 Григоренко (Красковский), 33:06. 5:1 Хафизуллин (Мозякин, Ткачев), 55:36. 5:2 Клепиш (Коварж), 59:52–бол.

Вратари: Сорокин — Мазанец.

Штраф: 6 — 18.

Броски: 30 (7+12+11) — 26 (7+7+12).

Финляндия — Канада — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Шайбы:

0:1 — 2 Брюле (Вольски, Эллисон)

1:1 — 12 Маннинен (Лаюнен, Пюеряля)

1:2 — 29 Норо (Перселл)

2:2 — 39 Леписто (Пюеряля)

3:2 — 42 Хейсканен (Эркиньюнтти, Лаюнен)

3:3 — 46 Томас

4:3 — 53 Толванен (Пюеряля, Леписто)

Вратари: Килпеляйнен 25/28 — Скривенс 26/30.

Итог: Финляндия — 9 очков (3 матча), Россия — 6 (3), Швеция — 6 (3), Канада — 3 (3), Чехия — 3 (3), Швейцария — 0 (3).