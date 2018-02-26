Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт, завершивший карьеру в легкой атлетике в 2017 году, сообщил о подписании профессионального контракта с футбольным клубом.
Usainas Boltas
© AP / Scanpix

"Я заключил соглашение с футбольным клубом. С каким именно, вы узнаете во вторник", — написал Болт на своей страничке в Twitter, сопроводив послание соответствующим видеороликом.

Ранее 31-летний Болт неоднократно говорил о том, что хотел бы попробовать свои силы в профессиональном футболе.

Недавно он рассказал о желании пройти в марте просмотр в дортмундской "Боруссии" и мечте подписать контракт с "Манчестер Юнайтед", так что интрига в этой истории пока сохраняется.

В активе Болта восемь золотых олимпийских наград и 11 золотых медалей, завоеванных на чемпионатах мира. Ямайцу принадлежат мировые рекорды в беге на 100 (9,58 сек) и 200 (19,19 сек) метров.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Спорт в мире

Усэйн Болт стал профессиональным футболистом

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу на...

На Олимпиаде было зафиксировано 10 случаев сексуальных домогательств (7)

На Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане было...

МОК оставил в силе дисквалификацию России на Олимпиаде в Пхёнчхане (15)

Российским атлетам не разрешили пройти под собственным...

Олимпиада-2018: Россияне взяли золото в хоккее впервые за четверть века (401)

Сборная России по хоккею с огромным трудом завоевала...

Биатлонисты США отказались участвовать в Кубке мира в России (47)

Федерация биатлона США подтвердила, что американские...

TOP новостей

В Клайпеде осуждены обвиняемые в антигосударственной деятельности (94)

26 февраля Клайпедский окружной суд вынес приговор в...

Ожидающих повышения зарплат ждут невеселые новости (7)

Банковские аналитики говорят, что, несмотря на быстрый...

Гражданин Германии написал книгу о своем опыте обучения вождению в Литве (32)

Гражданин Германии Феликс Акерманн прожил в Литве пять...

В Литве - рост иммиграции, волна эмиграции спадает (14)

В Литве фиксируется рекордная иммиграция, а основная...

В Литве от гриппа умерло девять человек (2)

В Литве вторую неделю подряд фиксируется снижение...