Усэйн Болт стал профессиональным футболистом

"Я заключил соглашение с футбольным клубом. С каким именно, вы узнаете во вторник", — написал Болт на своей страничке в Twitter, сопроводив послание соответствующим видеороликом.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018