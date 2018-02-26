Усэйн Болт стал профессиональным футболистом

"Я заключил соглашение с футбольным клубом. С каким именно, вы узнаете во вторник", — написал Болт на своей страничке в Twitter, сопроводив послание соответствующим видеороликом.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018

Ранее 31-летний Болт неоднократно говорил о том, что хотел бы попробовать свои силы в профессиональном футболе.

Недавно он рассказал о желании пройти в марте просмотр в дортмундской "Боруссии" и мечте подписать контракт с "Манчестер Юнайтед", так что интрига в этой истории пока сохраняется.

В активе Болта восемь золотых олимпийских наград и 11 золотых медалей, завоеванных на чемпионатах мира. Ямайцу принадлежат мировые рекорды в беге на 100 (9,58 сек) и 200 (19,19 сек) метров.